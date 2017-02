Die Firma Biostar hat fünf Mainboards mit der Fassung AM4 für AMD Ryzen und Bristol Ridge vorgestellt, das Spitzenmodell RACING X370GT7 hat HDMI-2.0- und DisplayPort-Buchsen für 4K-/UHD-Displays.

Als einer der ersten Mainboard-Hersteller veröffentlicht Biostar nun mehr Details zu bald erwarteten AM4-Mainboards für AMD Ryzen: Die Produkt-Webseiten zu den Boards Racing X370GT7, Racing X370GT5, Racing X370GT3, Racing B350GT5 und Racing B350GT3 sind nun online. Demnach ist das Spitzenmodell Racing X370GT7 mit DisplayPort und HDMI 2.0 ausgestattet zum Anschluss von 4K-Displays beziehungsweise TV-Geräten mit der UHD-Auflösung 3840 × 2160. Die technischen Informationen klären außerdem einige Unterschiede zwischen dem kommenden AMD Ryzen und den schon an PC-Hersteller ausgelieferten Bristol-Ridge-APUs wie A12-9800 und A10-9700.

HDMI 2.0 per LSPCon?

Die Grafik-Ports der AM4-Boards funktionieren nur, wenn man eine Bristol-Ridge-APU einsteckt, denn Ryzen besitzt keine GPU. Leider erklärt Biostar nicht, wie der HDMI-2.0-Port genau angebunden ist. Da aber nur das Spitzenmodell Racing X370GT7 HDMI 2.0 beherrscht und die anderen Boards Bilder in UHD-Auflösung via HDMI mit höchstens 30 Hertz ausgeben, unterstützen die Bristol-Ridge-APUs HDMI 2.0 anscheinend nicht von Haus aus. Vermutlich geht AMD denselben Weg wie Intel: Einer der in der APU eingebauten DisplayPorts ist mit einem sogenannten LSPCon-Chip verbunden. Dieser Level Shifter/Protocol Converter verwandelt DP-1.2-Signale in HDMI-2.0-kompatible.

Biostar macht keine Aussagen zu HDCP 2.2 oder anderen DRM-Verfahren; so lässt sich nicht einschätzen, ob auch auf Bristol-Ridge-PCs UHD-Material kommerzieller Straming-Dienste wie Netflix laufen wird.

M2-SSD mit PCIe 3.0 x4/x2



AMD Promontory für AM4: X370, B350, A320 Einige der AM4-Boards von Biostar besitzen jeweils eine Steckfassung für eine M.2-SSD. Dabei weist Biostar darauf hin, dass diese beim Einsatz einer Bristol-Ridge-APU jeweils nur zwei PCIe-3.0-Lanes oder SATA 6G nutzen können. PCIe 3.0 x4 ist nur mit Ryzen möglich.

Auch bei den PCIe-x16-Steckplätzen für Grafikkarten gibt es Unterschiede zwischen Bristol Ridge und Summit Ridge, also Ryzen: Die Bristol-Ridge-APUs besitzen dafür nur acht PCIe-3.0-Lanes, Ryzen 16. Und nur Ryzen kann seine 16 PCIe-3.0-Lanes in zwei PCIe-x8-Ports aufspalten.

Biostar erwähnt auch Bristol-Ridge-"NPUs": Damit sind die reinen CPU-Versionen ohne GPU gemeint, etwa der Athlon X4 950. AMD selbst hat bisher keine Spezifikationen zu Bristol Ridge (Family 15h Models 65h-6fh) und den Promontory-Chipsätzen veröffentlicht.

Windows 7?

Aufregung gab es um das Hü und Hott von AMD in Bezug auf Windows-7-Unterstützung für Ryzen. Die Firma Biostar steigert die Verwirrung weiter, indem sie bei den Spezifikationen "Support Windows 7(x64) / 10(x64)" schreibt, im Download-Bereich aber nur die Auswahl zwischen den Betriebssystemen Windows 10 x64/x86, Windows 8.1 x64/x8 und Windows 8 x86 ermöglicht. Aber vielleicht ist die Support-Seite noch nicht ganz fertig. (ciw)