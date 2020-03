Biotech-Firma Qiagen bringt molekularen Test auf Coronavirus auf den Markt

Das Biotech-Unternehmen Qiagen mit Holding-Sitz in den Niederlanden, aber dem wichtigsten Produktionsstandort im deutschen Hilden, hat einen molekularen Test auf den derzeit grassierenden neuen Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt. Wie das Unternehmen vergangene Woche mitteilte, wurde dazu ein bestehender Test auf 21 unterschiedliche Erreger von Atemwegserkrankungen um die Erkennung zweier Gene des neuen Virus erweitert. Nach klinischen Tests im Februar hat das überarbeitete Test-Panel eine CE-Zulassung erhalten und kann somit in Europa verkauft und diagnostisch verwendet werden. Das berichtet Technology Review online in "Schneller Test auf neuen Corona-Erreger kommt schnell".

Bei dem so genannten QIAstat-Dx SARS-CoV2-Atemwegspanel handelt es sich um ein System aus Einmal-Kartuschen mit Reagenzien und einem Analysegerät, in dem Proben in der Kartusche vervielfältigt und dann auf die unterschiedlichen Erreger analysiert werden. Der Durchlauf dauert nach Angaben von Qiagen etwa eine Stunde, anschließend werden auf einem Bildschirm die Ergebnisse ausgegeben. Laut einem Sprecher ist dies derzeit der einzige molekulare Test, der nicht nur CoV-2 bestätigen oder ausschließen kann, sondern gleichzeitig auch andere Erreger.

Zur Genauigkeit des neuen Corona-Tests lagen dem Qiagen-Sprecher nach eigener Aussage keine exakten Angaben vor. Er verwies jedoch darauf, dass er eine Sonderzulassung vom deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erhalten habe. Dies bedeute, dass klinische Erfahrungen mit dem Test ausgewertet und für hinreichend gut befunden wurden. Zudem verhindere die Art der Bedienung ohne viel menschliches Zutun Fehler, und mit den gentechnischen Methoden von Qiagen könne direkt nach Erbmaterial von Erregern gesucht werden statt beispielsweise nur nach Antikörpern, die als Reaktion auf sie ausgebildet werden.

Der Test lockte schnell Begehrlichkeiten: Am 26. Februar machte Qiagen erstmals öffentlich auf die neue Test-Möglichkeit aufmerksam, am 3. März kam die Meldung, dass Qiagen-Vorstand und -Aufsichtsrat ein Übernahmeangebot von Thermo Fisher Scientific unterstützen. Für Aktionäre bedeute dies einen Aufschlag von rund 23 Prozent gegenüber dem Kurs vor dem Angebot. Ob Corona-Test und Übernahme in einem kausalen Zusammenhang stehen, wollte ein Qiagen-Sprecher auf Anfrage nicht kommentieren, doch zumindest die zeitliche Nähe ist auffällig.

(sma)