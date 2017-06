Das Action-Spiel Medal of Honor Pacific Assault können Spieler noch bis zum 20. Juni kostenlos herunterladen.

EA bietet im Rahmen der Aufs-Haus-Aktion das Spiel Medal of Honor Pacific Assault kostenlos an. Um Medal of Honor spielen zu können, braucht man jedoch gezwungenermaßen einen Origin-Account. Mit einem Klick auf den Button "Jetzt holen" wird das Spiel dauerhaft in die eigene Spielebibliothek eingefügt. Die Aktion läuft noch bis zum 20. Juni 2017.

Das Action-Spiel Medal of Honor Pacific Assault wurde am 4. November 2004 veröffentlicht und versetzt den Spieler in Schlachten des Zweiten Weltkrieges – etwa nach Pearl Harbor, Guadelcanal und Tarawa. Der Mehrspielermodus funktioniert jedoch auch in der aktuellen Download-Version nicht, da der Hoster Gamespy im Jahr 2014 den Server-Betrieb eingestellt hat. (mfi)