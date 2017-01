Als er sich 1972 vom Mond verabschiedete, glaubten wohl wenige, dass ihm über 40 Jahre lang niemand nachfolgen würde. Eugene Cernan jedenfalls hoffte auf auf eine Rückkehr, sollte sie aber nicht mehr erleben. Im Alter von 82 Jahren ist er nun gestorben.



Eugene Cernan im Jahr 1969

Bild: NASA

Mit Eugene Cernan ist der bislang letzte Mensch auf dem Mond am Montag im Alter von 82 Jahren gestorben. Der US-Astronaut war im Dezember als Kommandeur der Raumfähre Apollo 17 der elfte Mensch, der den Mond betrat. Seit seinem Abschied am 14. Dezember 1972 war nie wieder ein Mensch auf dem Mond.

Cernan hatte zu diesem Zeitpunkt bei zwei Flügen 73 Stunden auf dem Mond verbracht und kam in seinem Leben auf insgesamt 566 Stunden im All, hat die NASA ausgerechnet. 1976 verließ er die US-Raumfahrtagentur und gründete später ein eigenes Unternehmen.

Dreimal im All

Cernan war am 14. März 1934 in Chicago geboren und begann nach dem Abschluss seines Studiums mit dem Flugtraining. Im Oktober 1963 gehörte er zu 14 Astronauten, die von der NASA für die Programme Gemini und Apollo ausgewählt wurden. Mit Gemini IX erreichte er dann 1966 erstmals den Weltraum und führte als zweiter US-Amerikaner einen Raumspaziergang aus. Seinen zweiten Raumflug trat er als Pilot der Mondlandefähre von Apollo 10 an, die als Generalprobe für die erste bemannte Mondlandung vorgesehen war. Cernan näherte sich der Oberfläche bis auf etwa 14 Kilometer. Sein großer Moment sollte erst drei Jahre später kommen, als er mit Apollo 17 tatsächlich den Mond erreichte.

Nach den Missionen außerhalb der Mondfähre, die zusammen 22 Stunden gedauert hatten, hinterließ Eugene Cernan vor seinem Abschied dann noch eine ganz besondere Widmung auf der Mondoberfläche. Als er den Rover eine Meile vom Landemodul entfernt aufgestellt hatte, damit dessen Kameras den Start dokumentieren konnten, nahm er sich einen Moment Zeit. Mit einem Finger schreib er die Initialen TDC seiner Tochter Tracy in den Mondboden, "wohlwissend, dass diese drei Buchstaben länger da bleiben würden, als sich irgendjemand vorstellen kann".

Hoffnung auf eine Rückkehr

Nachdem er als letzter Mensch die Mondoberfläche verlassen hatte, drückte Cernan seine Hoffnung auf baldige Nachfolger aus: "Wir gehen, wie wir gekommen sind und so Gott will auch wiederkehren werden, mit Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit." Noch hat sich dieser Wunsch nicht erfüllt, denn Cernans Fußspuren sind bis heute die jüngsten auf dem Mond. (mho)