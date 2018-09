Bitkom: 43 Milliarden Euro Schaden durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage

Kriminelle Attacken auf Unternehmen und deren Infrastruktur richten immense Schäden an: Allein in Deutschland in einer Höhe von Dutzenden Milliarden Euro.

Detlef Borchers