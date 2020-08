Black Panther: Letzter Tweet von Chadwick Boseman bricht Rekorde

Mit nur 43 Jahren stirbt der Black Panther-Hauptdarsteller Chadwick Boseman an Darmkrebs. Der letzte Eintrag auf seinem Twitter-Account hat den Rekord mit den meisten "Gefällt mir" gebrochen und den vorherigen Rekordhalter, den ehemaligen US-Präsidenten Barak Obama, mit großem Abstand überholt. Obama erreichte mit seinem Tweet zu den Ausschreitungen in Charlottesville 2017 bisher die meisten Likes. Seit dem Tod des afroamerikanischen Schauspielers kann man beim Steigen der Likes zuschauen.

Der Tweet von Barak Obama mit einem Zitat von Nelson Mandela hat bis heute 4,3 Millionen Likes erreicht. Der letzte Eintrag auf Bosewicks Accounts hat aktuell 6,8 Millionen Likes. Twitter bestätigte am 29. August unter dem Hashtag #WakandaForever: "Most liked Tweet ever." und "A Tribute fit for a King". Wakanda ist das Königreich im Marvel-Film "Black Panther".

Der Schauspieler

Chadwick Boseman wurde mit seiner Rolle als Königssohn T'Challa in Marvel's Superheldenfilm "Black Panther" weltberühmt und zu einer Identifikationsfigur von "Black Lives Matter". Es sei die größte Ehre seiner Karriere gewesen, die Hauptfigur in "Black Panther" zum Leben zu erwecken, hieß es von Bosemans Familie. Über den 1976 in South Carolina geborenen Darsteller wurde erst jetzt bekannt, dass er seit 2016 an Darmkrebs litt. Trotz Krankheit, Chemotherapie und Operationen, habe er noch Filme gedreht. Die Familie teilte am Freitagabend (Ortszeit) den Tod von Chadwick Boseman "mit unermesslicher Trauer" mit.

Zuletzt wirkte Boseman an dem Kriegsdrama "Da 5 Bloods" unter der Regie von Spike Lee mit, das aktuell auf Netflix zu sehen ist. Davor spielte er 2019 in den Filmen "21 Bridges" und "Avengers: Endgame" und 2018 in "Avengers: Infinity War" und "Black Panther" mit. Bekannt wurde Boseman 2013 durch die Rolle des Jackie Robinsons, der als erster Afroamerikaner in der amerikanischen Baseball-Profiliga – Major League Baseball (MLB) – spielte, in "42 – Die wahre Geschichte einer Sportlegende". 2014 verkörperte er den 2006 verstorbenen – "Godfather of Soul" – James Brown und 2017 spielte er in "Marshall" den ersten afroamerikanischen Richter am obersten Gerichtshof der USA, Thurgood Marshall.

In den sozialen Medien äußerten Fans ihre Trauer und Bestürzung, darunter Stars wie Brie Larson, Halle Berry, Oprah Winfrey und Dwayne Johnson. (bme)