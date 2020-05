Black Shark 3: Xiaomis Gaming-Smartphone startet für 600 Euro in Europa

Xiaomis Gaming-Smartphone Black Shark 3 wird jetzt auch in Europa angeboten. Das Handy kostet in der Standardausführung 600 Euro. Als Gaming-Modell kommt es mit aktueller Handy-Hardware, der Bildschirm hat außerdem mit 90 Hz eine höhere Bildrate als viele andere Smartphones.

Die Hauptkomponente des Black Shark 3 ist der Qualcomm-SoC Snapdragon 865, der auch in Flaggschiff-Handys anderer Hersteller wie zum Beispiel der Galaxy S20-Serie von Samsung. Als aktuelles Top-Modell von Qualcomm taugt der 5G-fähige Snapdragon 865 auch für Handy-Spiele. Er wird in der Standardausführung des Black Shark 3 von 8 GByte RAM begleitet.

Gaming-Schnörkel findet man zum Beispiel in der Flüssigkeitskühlung für den SoC und in Software-Modi, die noch mehr Leistung aus dem Chip kitzeln sollen. Der 6,67 Zoll große OLED-Bildschirm unterstützt HDR10+ und hat eine Bildwiederholrate von 90 Hz, was bei einigen Spielen bessere Bildraten ermöglicht. Die Auflösung des Displays liegt bei 2400 × 1080 Pixeln. Unter dem Bildschirm liegt ein optischer Fingerabdruckscanner, mit dem man das Handy entsperren kann.

Version mit 12 GByte RAM ist teurer

Das Black Shark 3 hat eine Selfie-Kamera mit 20 Megapixeln. An der Rückseite sitzen insgesamt drei Kameramodule: Der Hauptsensor hat 64 Megapixel, daneben sitzen ein 13-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor und ein Tiefensensor mit 5 Megapixeln. Der Akku des Black Shark 3 hat 4720 mAh Stunden.

Die Standardvariante des Black Shark 3 kommt mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz. Neben dieser 600 Euro teuren Fassung bietet Xiaomi auch eine Variante mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz an – sie kostet 730 Euro. Beide Varianten laufen mit Android 10. Eine noch wuchtigere Variante des Black Shark 3, das Black Shark 3 Pro, hat einen 7,1 Zoll großen Bildschirm und integrierte Schultertasten fürs Gaming. Diese Variante wird derzeit noch nicht in Europa angeboten.

(dahe)