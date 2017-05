Blackberry bringt sein neues Android-Smartphone KEYone am 16. Mai nach Deutschland. Für 600 Euro bekommt man zwar nur Mittelklasse-Hardware, dafür aber hochwertige Materialien und eine physische Tastatur.

Das Blackberry KEYone kommt am 16. Mai in Deutschland auf den Markt. Das jüngste Android-Smartphone von Blackberry-Mutter TCL kostet 600 Euro. Beim reinen Blick auf die verbaute Hardware wirkt dieser Preis erst einmal sehr hoch: Mit dem Snapdragon 625 ist ein Mittelklasse-Chip verbaut, auch die 3 GByte Arbeitsspeicher sind für Geräte dieser Preisklasse eher konservativ.

Kein Hardware-Fetischismus

Statt auf Vorzeige-Hardware setzt das Blackberry KEYone auf hochwertige Materialien. Das Metall-Gehäuse ist an der Rückseite rutschfest beschichtet. Unter dem Display (4,5 Zoll, 1620 × 1080 Pixel) befindet sich die für Blackberry typische Hardware-Tastatur, die zusätzlich als Trackpad funktioniert. Per Swipe über die Tasten kann man also zugeordnete Funktionen ausführen. Auch Wort-Vorschläge zeigt die KEYone-Tastatur an. Die Tastatur ist fest verbaut, lässt sich also nicht hinter das Display schieben oder einklappen.

Noch ein Argument für das Blackberry KEYone: Android 7.1 ist vorinstalliert. Die aktuellste Android-Version ist noch rar. Verlockend ist auch die 12-Megapixel-Kamera, die zumindest laut den Daten zur Marktspitze zählen dürfte. Der Akku fasst 3500 mAh.

c't konnte das Blackberry KEYone auf dem MWC ausprobieren.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript