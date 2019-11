Bluetooth, Wi-Fi, Audio: "Upgrade-Blocker" für Windows 10 1903/1909 beseitigt

Microsoft hat in den vergangenen Wochen drei Probleme mit Treibern externer Hersteller auf der Windows-10-Statusseite für behoben erklärt. Sie betrafen die Bereiche Bluetooth (Realtek), Wi-Fi (Qualcomm) und Audio (Intel) und führten unter den Windows-10-Versionen 1809 bis1909 zu Komplikationen. Daraus resultierten vorsorgliche Upgrade-Blockaden, die Microsoft nun aufgehoben hat.

Laut den entsprechenden Einträgen auf der Windows-10-Statusseite ("Intermittent loss of Wi-Fi connectivity", "Unable to discover or connect to Bluetooth devices using some Realtek adapters" und "Intel Audio displays an intcdaud.sys notification") bestanden die Probleme bereits seit dem 21. Mai 2019. Sie fielen auf, als immer mehr Benutzer ihre Windows-10-Systeme auf das frisch freigegebene Windows 10 Mai 2019 Update umstellen wollten.

Die Bluetooth- und Wi-Fi-Probleme betrafen Windows 10 Version 1903 und Version 1909 gleichermaßen, da beide dieselbe Codebase verwenden; dementsprechend blockierte Microsoft das Upgrade von älteren auf die genannten Win-10-Versionen. Das Problem mit dem Intel-Display-Audio-Treiber hingegen brachte eine Upgrade-Blockade von der Ende 2018 erschienenen Windows-10-Version 1809 auf Version 1903 mit sich.

Problem 1: Wackelige WLAN-Verbindungen

Es war ein nerviger Bug, der Besitzer diverser Geräte mit älteren Qualcomm-WLAN-Chips traf: Nach dem Upgrade auf Windows 10 Version 1903 konnten keine stabilen WLAN-Verbindungen mehr aufgebaut werden.

Microsofts Empfehlung für Betroffene lautete, auf den Webseiten der Gerätehersteller (Original Equipment Manufacturer, OEM) nach aktualisierten Treibern zu suchen; eine Upgrade-Blockade auf Windows 10 Version 1903 folgte Anfang August. Diese wurde im Anschluss an die Veröffentlichung (und darauf folgenden diversen Nachbesserungen) aktualisierter Treiber für WLAN-Chips durch Qualcomm am 22. November aufgehoben.

Problem 2: Kaputte Realtek-Bluetooth-Funktionalität

Ein zweites Problem betraf Systeme mit Bluetooth-Chips von Realtek, da deren Treiber nicht mit dem Windows 10 Mai 2019 Update (Windows 10 1903) kompatibel war. Dies führte dazu, dass die Bluetooth-Geräte nicht gefunden wurden und die Kopplung nicht funktionierte. Microsoft setzte daraufhin einen Upgrade-Blocker auf Version 1903 für betroffene Clients und Server und später auch auf die Client- und Sever-Versionen von 1909.

Zum 15. November 2019 erklärte Microsoft das Problem für gelöst, da Realtek neue Bluetooth-Treiber für die betroffenen Windows 10-Versionen bereitstellte. Die Update-Blockade wurde aufgehoben.

Problem 3: Ärger mit dem Intel Display Audio-Treiber

Der dritte Bug, der am 12. November 2019 mit der Freigabe des Windows 10 November 2019 Update als behoben gekennzeichnet wurde, betraf den Intel Display Audio-Treiber. Eine Inkompatibilität des Treibers mit Windows 10 Version 1903 führte zu erhöhter CPU-Last und zu erhöhtem Stromverbrauch.

Konkret betraf dies den Treiber intcdaud.sys in den Versionen 10.25.0.3 bis 10.25.0.8. Nutzern wurde beim Versuch eines manuellen Upgrades auf Windows 10 Version 1809 oder Version 1903 eine Aufforderung angezeigt, den Treiber zu aktualisieren.

Mittlerweile hat Microsoft den Upgrade-Stopp aufgehoben: Aktualisierte Treiber, die von den Geräteherstellern beziehungsweise Intel bezogen werden können, beseitigen das Problem. Intel hat eine Informationsseite für Betroffene mit Updatehinweisen eingerichtet.

Sofern dennoch Probleme beim oder nach einem Upgrade auftreten sollten, empfiehlt Microsoft, direkt beim Gerätehersteller nach neuen Treibern zu fragen.

