Boeings Starliner-Raumschiff: Flug zur ISS nach geglücktem Start unterbrochen

Der Starliner, Boeings Raumschiff für bemannte Flüge ins All, ist am Freitag zum ersten Mal in den Weltraum gestartet. Neun Monate nach SpaceX hat damit auch das zweite private Unternehmen im Rahmen des Programms "Commercial Crew" der NASA diesen Meilenstein absolviert und eine Raumfähre zur Internationalen Raumstation ISS geschickt. Nachdem die Kapsel von der Rakete des Typs Atlas V abgekoppelt wurde,blieb jedoch jene Triebwerkszündung aus, die sie auf den Weg zur ISS bringen sollte. Genaueres ist derzeit noch nicht klar, aber "Boeings CST-100 Starliner ist in einem stabilen Orbit", versichert die NASA – aber nicht auf dem Weg zur ISS, ergänzt deren Chef.

Gegenwärtiger Status unklar

Genau wie damals die Dragon-Kapsel von SpaceX ist der CST-100 Starliner während des Testflugs ohne Personen an Bord unterwegs. Der Start erfolgte vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Die zuständige Missionskontrolle überprüft derzeit ihre Optionen, erklärte die US-Weltraumagentur.

Im Rahmen des des "Commercial Crew"-Programms sollen private Unternehmen Astronauten in den Erdorbit bringen, die NASA will sich derweil auf Missionen zum Mond und darüber hinaus konzentrieren. Boeing und SpaceX waren 2014 beauftragt worden, Raumschiffe zu entwickeln, die Astronauten ab 2017 zur ISS bringen sollten. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, offenbar gab es zwischenzeitlich unter anderem erhebliche Sicherheitsbedenken. Auch aktuell steht noch kein Termin für bemannte Flüge fest, denn nach einer Explosion der Crew Dragon von SpaceX beim Test von deren Startabbruch-System werden alle dafür festgelegten Termine für beide Unternehmen einer Überprüfung unterzogen.



Um 12:23 Mitteleuropäischer Zeit hob die Atlas V der United Launch Alliance von Boeing und Lockheed Martin am Freitag nun ab. Danach lief laut Boeing alles nach Plan und fast 15 Minuten nach dem Start wurde die Raumkapsel abgedockt. Danach gab es aber eine Anomalie und aktuell ist die Kapsel wohl nicht auf dem Weg zur ISS, wo sie eigentlich am morgigen Samstag ankommen sollte. An Bord hat sie unter anderem eine Puppe – beziehungsweise "anthropomorphes Testgerät" – namens "Rosie, deren Sensoren messen sollen, welchen Belastungen Astronauten künftig bei diesen Starts ausgesetzt sein würden.

[Update 2012.2019 – 15:00 Uhr] Wie der NASA-Chef Jim Bridenstine inzwischen mitteilte, hatte die Raumkapsel ein Problem mit der Zeitmessung. Deswegen sei eine geplante Triebswerkszündung zum falschen Zeitpunkt durchgeführt worden. Mit weiteren Manövern sei der Orbit nun angehoben worden, die nächsten Schritte würden geprüft.

