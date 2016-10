(Bild: Nutanix)

IPOs von Unternehmen aus dem Silicon Valley gab es in diesem Jahr noch kaum. Am Freitag stürzten sich die Anleger auf die erstmals gehandelten Aktien von Nutanix, einem Spezialisten für hyperkonvergente Serversysteme.

Nutanix' Börsengang ist rekordverdächtig verlaufen. Die Firma aus dem Silicon Valley führt den Markt für hyperkonvergente Serversysteme an. Am Donnerstag offerierte Nutanix seine Aktien erstmals der Öffentlichkeit (IPO) – Stückpreis 16 US-Dollar. Am Freitag wurden die Aktien dann erstmals an der Nasdaq gehandelt. Die Nachfrage war so groß, dass der Preis auf mehr als das Doppelte gestiegen ist.



Aus gegebenem Anlass besuchten Nutanix-Mitarbeiter die Nasdaq in New York City.

Bild: Nasdaq Schon zum Börsenstart wurden die Aktien mit 26,50 Dollar gehandelt, im weiteren Verlauf erreichten sie 39,40 Dollar, um schließlich mit 37 Dollar aus dem regulären Handel zu gehen. Das ist ein Zuwachs von über 131 Prozent. Nutanix hat damit gute Chancen, zum erfolgreichsten Börsengang des Jahres aus dem Silicon Valley zu werden. Dabei war der Ausgabepreis von 16 Dollar bereits im Vorfeld zweimal erhöht worden. Ursprünglich war eine Preisspanne von 11 bis 13 Dollar in Aussicht gestellt worden.

Der Börsengang hat Nutanix etwa 221 Millionen US-Dollar eingebracht. Das Geld kann die Firma brauchen. Sie weist zwar stark steigende Umsätze aus, schreibt aber Verluste. In den Finanzjahren 2012 bis 2016 (jeweils bis Ende Juli) hat Nutanix rund 7, 31, 127, 241 und 445 Millionen Dollar umgesetzt. Die Nettoverluste beliefen sich auf rund 14, 45, 84, 126 und 167 Millionen Dollar.

Hyperkonvergente Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass das System neben der Servervirtualisierung auch die Storagefunktionen gleich mit bereitstellt – ein separates Speichersystem ist daher nicht mehr erforderlich. Vorteile für Kunden sind die schnelle Bereitstellung und eine vereinfachte Verwaltung. (ds)