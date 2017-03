(Bild: Snapchat)

24 Milliarden US-Dollar. So viel Wert misst sich Snapchat bei, obwohl es noch nie Gewinn gemacht hat. So kommt es diesen Donnerstag in New York zu einem der größten Börsengänge der Geschichte.

Am Donnerstag begeht Snapchat seinen Börsengang. Eine Aktie wird dabei 17 US-Dollar kosten, was über der zuvor angekündigten Bandbreite von 14 bis 16 US-Dollar liegt. Der Ausgabepreis von 17 Dollar ergibt eine Bewertung des Unternehmens von annähernd 24 Milliarden US-Dollar. Damit gelingt Snapchat der größte Börsengang seit 2014 und einer der höchstbewertesten Börsengänge der Geschichte überhaupt. Den Rekord stellte Alibaba 2014 mit rund 25 Milliarden US-Dollar auf.

Angesichts der Tatsache, dass Snapchat noch nie Gewinn geschrieben hat und sich der Zustrom neuer Nutzer zuletzt geschmälert hat, verblüfft die hohe Firmenbewertung. Auch der Umstand, dass die Stimmrechte ausschließlich bei Insidern verbleiben und Anleger nichts mitzureden haben, wirkt nicht unbedingt wertsteigernd.

Andererseits sollen Anleger beim Börsengang mehr als zwei Milliarden Aktien bestellt haben, obwohl nur 200 bis 230 Millionen ausgegeben werden. Angesichts solcher Nachfrage ist Snapchat praktisch dazu gezwungen, den Preis anzuheben. Die stimmrechtslosen Anteile werden an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt werden. (ds)