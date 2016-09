(Bild: dpa, Karl-Josef Hildenbrand)

Weil er über seinen Twitter- und Facebook-Account eine Anleitung zum Bombenbau verbreitet hat, muss ein 46-jähriger Mann 16 Monate ins Gefängnis. Das Amtsgericht München sah darin eine Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Ein Handbuch mit Anweisungen zum Bau von Bomben im Internet hat einem 46 Jahre alten Mann eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten eingebracht. Der Schuldspruch des Amtsgerichts München lautete am Dienstag auf Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Eine Bewährungsstrafe kam für das Gericht angesichts von 25 Vorstrafen des Mannes nicht in Frage.

Verbreitung eingestanden

Der gelernte Schweißer hatte vor zwei Jahren "The Mujahideen Explosives Handbook" auf seinem Twitter- und Facebook-Account öffentlich zugänglich gemacht. Dies gab er vor Gericht zu, will aber bei seinem Fehlverhalten unter Drogeneinfluss gestanden haben. Nach Angaben einer Polizistin hatte er auf seinen Computer Seiten "mit sehr viel Inhalt islamistischer Propaganda" heruntergeladen, darunter Anschläge auf Krankenhäuser. Solche Gewalttaten seien "nicht in Ordnung", sagte der Mann, "aber die anderen machen es genauso."

Das im Computer gespeicherte islamistische Gedankengut zeige, dass dem Angeklagten bewusst gewesen sei, was er tut, so der Staatsanwalt. Auch werde im Vorwort des Handbuchs ausdrücklich zur Weitergabe der Anleitungen zwecks Mitwirkung am Terror aufgefordert. "Der Angeklagte hat genau das getan." Im Prozess habe er sich nicht davon distanziert und keinerlei Einsicht gezeigt, 21 Monate Haft seien angemessen.

"Protest gegen die weltpolitische Lage"

Der Verteidiger bat um eine Bewährungsstrafe. Er sprach von einer "persönlichen Revolte" seines Mandanten und einem "Protest gegen die weltpolitische Lage", mit der sich der 46-Jährige wohl auch "ein bisschen Bedeutung" habe verschaffen wollen. (dpa) / (mho)