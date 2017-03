Viele der Stellen, die Bosch in diesem Jahr besetzen will, haben mit Software zu tun.

Das Stuttgarter Unternehmen Bosch will in diesem Jahr 20.000 Fach- und Führungskräfte einstellen. Fast jede zweite Stelle habe einen Bezug zu Software, wie Bosch mitteilt. Dabei gehe es um das Internet der Dinge, vernetzte Fertigungslinien oder vernetzte Landwirtschaft.

3400 Stellen sollen in Deutschland besetzt werden, 3100 in Indien und 2500 in China. Zusätzlich zu den 20.000 Stellen im technischen und kaufmännischen Bereich plant Bosch weitere Einstellungen in der Fertigung. Derzeit sind bei Bosch bereits 20.000 Softwareentwickler tätig. (anw)