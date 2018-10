Boston Dynamics: Roboter Atlas macht Parkour

In einem neuen Video zeigt Boston Dynamics, wie der zweibeinige Roboter Atlas die Kunst des Parkour beherrscht. Atlas springt in dem Video aus dem Lauf heraus über einen Holzstamm und überwindet anschließend in alternierend zyklischer Bewegung verschiedene, treppenähnliche Höhenunterschiede.

Der zweibeinige Roboter Atlas hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung von ersten kabellosen Spaziergängen auf unebenem Untergrund bis hin zum Salto rückwärts durchgemacht. Nachdem der 1,50 Meter große Roboter Ende 2017 noch die Hindernisse aus dem Stand überwunden hat, kann er das nun auch aus der Bewegung heraus, wie in einem aktuellen Video zu sehen ist.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Boston Dynamics - Atlas Parkour – Quelle: BostonDynamics

(bme)