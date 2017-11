Das Box-Set (Bild: Ozma Records)

Seit 40 Jahren fliegen die NASA-Sonden Voyager 1 und 2 in Richtung interstellaren Raum und werden noch Jahrmillionen unterwegs sein. Für Aliens enthalten sie eine Botschaft der Menschheit. Diese Golden Records gibt es nun auch für zuhause.

40 Jahre nach dem Start von Voyager 1 und 2 können Enthusiasten Nachbildungen der berühmten goldenen Schallplatten bestellen, die als Botschaft von der Erde auf den NASA-Sonden mitfliegen. Die Neuauflage dieser interstellaren Nachricht für das planetare Publikum wurde zuerst über eine Kickstarter-Kampagne finanziert. Nach den Unterstützern dieses Crowdfundings sollen nun noch alle anderen Interessierten die Möglichkeit erhalten, sich den Golden Record auf Vinyl oder auf CD bestellen zu können, erklärte der Chef von Ozma Records der Washington Post. Beide Versionen können für 50 beziehungsweise 98 US-Dollar bei der Plattenfirma vorbestellt werden. Die CDs sollen noch vor Weihnachten, die Schallplatten Ende Januar 2018 verschickt werden.

Voyager 2 startete am 20. August 1977 auf einer langsameren und weiteren Flugbahn zu Jupiter und Saturn. Voyager 1 folgte dann am 5. September und nahm einen kürzeren und schnelleren Weg. Für den Fall, dass sie in ferner Zukunft von außerirdische Intelligenzen gefunden werden, haben sie Botschaften der Menschheit an Bord. Die sollen zeigen, "wo wir sind, wann wir sind und wer wir sind", wie es der Astronomen und Schriftstellers Carl Sagan ausdrückte, der an der Ausarbeitung der Plaketten beteiligt war. Offiziell war die Botschaft an Außerirdische gerichtet, aber seit 40 Jahren ist unübersehbar, wie sehr sie sich vor allem an die Menschheit selbst richten. Die erfolgreiche Neuauflage der Golden Records zeigt das erneut.

Grüße in Akaadisch, Amoy, Arabisch, Aramäisch, Armenisch, Bengali, Birmanisch, Kantonesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Gujarati, Hebräisch, Hindi, Hethitisch, Ungarisch, Ila, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Kannada, Quechua, Koreanisch, Latein, Luganda, Mandarin, Marathi, Nepali, Nguni, Chichewa, Oriya, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Punjabi, Rajasthani, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Singhalesisch, Sotho, Spanisch, Sumerisch, Schwedisch, Telugu, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Urdu, Vietnamesich, Walisisch und Wu

(mho)