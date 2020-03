Breitband: 59 Prozent der Unternehmen haben mindestens 30 Mbit/s

Deutsche Unternehmen sind im europäischen Vergleich weiterhin mittelmäßig mit schnellem Internet versorgt. Im vergangenen Jahr verfügten 59 Prozent der Unternehmen mit einer ortsfesten Breitbandverbindung über eine vertragliche vereinbarte Datenrate von mindestens 30 Mbit/s.

Insgesamt verfügten 91 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten in Deutschland über eine ortsfeste Breitbandverbindung. Deutschland liegt damit etwas unter dem EU-Durchschnitt von 92 Prozent.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Dänemark vorn

Im EU-Durchschnitt hat sich laut Statistischem Bundesamt der Anteil der Unternehmen mit schnellem Internet mit 6 Prozentpunkten etwas schwächer erhöht als in Deutschland; er lag im Jahr 2019 bei 54 Prozent.

Spitzenplätze in der EU belegen demnach Dänemark mit 87 Prozent, Schweden (82 Prozent) und die Niederlande (75 Prozent). Besonders schlecht ist die Versorgung in Frankreich (33 Prozent) sowie in Kroatien und Italien (jeweils 41 Prozent). (anw)