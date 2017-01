(Bild: weforum.org)

Seit Jahrzehnten forschen die Autohersteller an der Brennstoffzelle, Serienwagen gibt es bisher aber nur eine Handvoll. Das soll sich nach dem Willen der Industrie ändern. Doch hat das Fahren mit Wasserstoff wirklich eine Zukunft?

Die Zahl der Firmenbosse, die sich an diesem kalten Winterabend im Schweizer Nobel-Skiort Davos versammeln, ist beeindruckend: die Chefs der Ölmultis Shell und Total, des Autoherstellers Hyundai, der Gaseproduzenten Linde und Air Liquide und nicht zuletzt der Toyota-Verwaltungsratsvorsitzende. Sie alle haben sich die große Bühne des Weltwirtschaftsforums ausgesucht, um einer uralten und fast schon vergessenen Technik neues Leben einzuhauchen. Die Brennstoffzelle – und damit Wasserstoff – soll der Autoantrieb der Zukunft werden.

Hoffnungsträger Wasserstoff

"Das ist ein weltweiter Vorstoß", sagt Air-Liquide-Chef Benoît Potier und macht damit die Tragweite der Wasserstoff-Initiative (Hydrogen Council) deutlich. Aus Wasserstoff erzeugt die Brennstoffzelle emissionsfrei Strom – und hält dabei länger durch als ein Akku. Zudem geht das Auftanken viel schneller.

Wasserstoff ist der große Hoffnungsträger der Autobranche. In einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 1000 Managern weltweit schlossen sich 78 Prozent der Meinung an, dass Brennstoffzellen-Autos den wahren Durchbruch für Elektromobilität brächten. Dazu passt, dass 62 Prozent glauben, normale akkuelektrische Fahrzeuge würden an der Lade-Infrastruktur scheitern.

"In der Branche herrscht Einigkeit, dass die Brennstoffzelle die einzig sinnvolle Lösung ist", sagt Autoexperte Peter Fuß von der Beratungsgesellschaft Ernst & Young. Bei der aktuellen Technik treibt die Brennstoffzelle den Elektromotor aber nicht direkt an, sondern lädt zunächst einen Akku als Zwischenspeicher auf. "Die Technik ist bequemer als der reine Akkubetrieb", erklärt Fuß. So dauert das Tanken nur wenige Minuten.

Kostspielige Wasserstoff-Infrastruktur

Allerdings ist die Infrastruktur kostspielig. "Eine Wasserstofftankstelle kostet eine Million Euro", rechnet Fuß vor. Auch die Technik im Auto sei noch relativ teuer angesichts der niedrigen Stückzahlen. Zudem wird in der Brennstoffzelle der aktuellen Generation das teure Platin verbaut.

Bislang ist das Angebot an Wasserstoffautos entsprechend überschaubar. Toyota und Hyundai haben als einzige Hersteller Autos mit Brennstoffzelle in Großserie. Daimler will in diesem Jahr einen sportlichen Geländewagen mit Wasserstofftechnik auf den Markt bringen – allerdings als Plug-in-Hybrid. Das Auto hat einen Akku, der an der Steckdose aufgeladen wird, aber auch einen Wasserstofftank.

Die Bundesregierung fördert den Aufbau von Tankstellen und auch die Initiative "H2 Mobility", zu der sich unter anderem Daimler, Air Liquide und Linde sowie die Ölkonzerne OMV, Shell und Total zusammengeschlossen haben. Sie wollen bis 2023 bundesweit 400 Wasserstofftankstellen aufbauen. Bislang gibt es in Deutschland noch weniger als 30 Stück – dem stehen schon knapp 3000 Ladestationen und gut 14.000 Tankstellen für fossile Kraftstoffe gegenüber.

Standard bereits vorhanden

Doch zumindest ein Problem gibt es bei der Brennstoffzelle nicht. "Bei den Tankstellen haben sich die Beteiligten sehr früh auf internationale Standards geeinigt", sagt Ulf Groos vom Fraunhofer ISE in Freiburg. Es gibt also ein einheitliches Tanksystem. Auch könne jemand schon heute mit einem Brennstoffzellen-Auto quer durch Deutschland fahren. "Sie müssen es nur planen. Es wird geschätzt, dass es in Deutschland etwa 1000 Tankstellen braucht bis zu einer guten Abdeckung."

Dabei hängt den Brennstoffzellen-Autos auch noch der Ruf an, gefährlich zu sein. "Wasserstoff selbst ist zwar explosiv, aber leicht und flüchtig", erklärt Groos. Im Vergleich zu flüssigen Brennstoffen oder auch Akkus stelle das Gas daher keine grundsätzlich höhere Gefahr dar.

Auch die Energiebilanz führen Kritiker ins Feld. Denn solange wenig Strom aus erneuerbaren Ressourcen zur Verfügung steht, wird für die Produktion von elementarem Wasserstoff viel CO2 freigesetzt. Das räumt selbst Linde-Chef Aldo Belloni in Davos ein: "Wir müssen Wege finden, das mit erneuerbaren Energien zu tun."

Welche Technik am Ende das Rennen macht, scheint noch offen. "Derzeit setzen die Autohersteller auf akkuelektrische Autos aus Angst vor einem Aus des Diesels", sagt Experte Fuß. "Sie müssen auf die Technik setzen, die da ist – ob sie wollen oder nicht. Nur so werden sie die CO2-Grenzwerte für 2021 erreichen können."

Der frühere Daimler-Entwicklungschef Thomas Weber hält das Rennen für offen: "Die Brennstoffzell-Technik hat nach wie vor den Hauptvorteil der schnellen Betankung, wie der Kunde es heute vom Verbrenner kennt." Ein Meilenstein sind laut Weber, der bei Daimler das Thema Brennstoffzelle über Jahre vorantrieb, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. "Da haben die asiatischen Hersteller bereits angekündigt, der Welt zu zeigen, wie gut Elektromobilität mit Brennstoffzelle funktionieren kann."

Bis zur Marktreife sieht Wasserstoff-Forscher Groos aber noch einige Jahre: "Ich gehe davon aus, dass Mitte 2020 einiges passiert vor dem Hintergrund der angekündigten Markteinführungen von Audi, BMW, Daimler, Ford, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Toyota und Volkswagen."