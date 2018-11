Brennstoffzellen-Lkw: Nikola entwickelt Truck für Europa

KFZ -Tarifvergleich Anzeige Postleitzahl

Der US-amerikanische Lkw-Hersteller Nikola will seine Wasserstoff-Trucks nicht nur in Nordamerika anbieten. Nun plane es auch ein Modell für den europäischen Markt sowie für Asien und Australien, teilte das Unternehmen mit. Gezeigt werden soll die "Tre" genannte Zugmaschine Mitte April kommenden Jahres auf der Nikola World in Phoenix im US-Bundestaat Arizona. Reservierungen für das Gefährt können bereits abgegeben werden.

Produktion ab 2022/2023

"Tre" heißt auf norwegisch "drei". Die beiden bisher von Nikola geplanten Modelle "One" und "Two" mit vorstehender Motorhaube sind für Nordamerika gedacht, während der "Tre" europäischen Standards entsprechen soll. Die Produktion der Trucks soll etwa 2022/2023 aufgenommen werden, geht aus einer Nikola-Mitteilung hervor. Ab 2020 soll der Tre in Norwegen probegefahren werden, lautet die Planung.

Der Nikola Tre soll es je nach Konfiguration auf eine Leistung von 500 bis 1000 PS (370 bis 725 kW) und eine Reichweite von 500 bis 1200 Kilometer bringen. Die Brennstoffzelle soll eine Leistung von 120 kW haben.

Wasserstofftankstellen für Nordamerika und Europa

Nikola arbeitet mit dem norwegischen Unternehmen Nel Hydrogen zusammen, das Wasserstofftankstellen in Nordamerika aufstellen soll. Bis 2028 sollen dort 700 Stationen stehen. Im weiteren Verlauf soll Nel auch Europa abdecken.

Nikola gibt an, für seine Wasserstoff-Trucks bisher Vorbestellungen im Wert von 11 Milliarden US-Dollar registriert zu haben. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, das mit seinem Semi einen Elektro-Lkw anbieten will. Nikola wirft dem Konkurrenten vor, für dessen Truck-Design abgekupfert zu haben und ist deshalb vor Gericht gegangen.

(anw)