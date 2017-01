Der iPhone-Konzern will die Preisstufen für Apps in mehreren Ländern nach oben korrigieren. In Großbritannien werden Programme und In-App-Käufe dadurch rund 25 Prozent teurer als bisher.

Nach der Erhöhung der Verkaufspreise von iPhone, iPad und Mac wird Apple in Großbritannien nun die Preise für Apps im App Store und Mac App Store nach oben anpassen: Eine 99-Cent-App kostet dadurch künftig 99 Pence – umgerechnet rund 1,13 Euro – statt bislang 79 Pence, wie das Unternehmen gegenüber Entwicklern ankündigte. Die höheren Preisstufen gelten sowohl für App-Verkaufspreise als auch In-App-Käufe, nicht jedoch für Abonnements.

Neue Preisstufen unter 1 Pfund

Um den Kostenpunkt weiterhin unter dem neuen Einstiegspreis von 0,99 Pfund zu halten, können Entwickler für den Verkauf ihrer Apps in Großbritannien zwei neue Preisstufen wählen: 0,49 Pfund sowie 0,79 Pfund. Am Verkauf einer 0,79-Pfund-App verdient der Entwickler nach Abzug von Umsatzsteuer und Apples Provision jeweils 0,46 Pfund, beim Verkauf einer 99-Pence-App schüttet der App-Store-Anbieter 0,58 Pfund aus. Entwickler können den Verkaufspreis ihrer Apps selbst festlegen, müssen dafür aber eine der von Apple vorgegebenen Preisstufen wählen.

“Die Preisstufen werden auf der Basis mehrere Faktoren festgelegt, darunter Umrechnungskurse, Geschäftspraktiken, Steuern und Geschäftskosten”, erklärte Apple gegenüber der BBC. Mit der Preisanpassung bei Hardware und nun auch Software reagiert Apple – ebenso wie andere US-Konzerne – auf den sinkenden Pfund-Kurs. Die Preisänderung im App Store soll innerhalb der nächsten sieben Tage erfolgen.

App-Preisänderungen in weiteren Ländern

Großbritannien ist allerdings nicht das einzige Land, in dem Apple die App-Preise zum Jahresanfang hochsetzt: In der Türkei und Indien steigen diese nun um rund 30 Prozent. In Rumänien und Russland hat Apple die Preise außerdem nach einer Änderung bei der örtlichen Umsatzsteuer angepasst. Die letzte App-Store-Preisanpassung in Deutschland liegt nun zwei Jahre zurück: Damals wurden aus 89-Cent-Apps dann 99-Cent-Apps. (lbe)