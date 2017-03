Unter dem Namen Air Scouter WD-200B stellt Brother die neue Version eines Head-Mounted-Display vor, das sich unter anderem als Kamera- oder Fernsteuer-Sucher eignet.

Brother hat sein Head-Mounted-Display Air Scouter WD-200B vorgestellt. Das Direct Viewing Design des Geräts ermöglicht das intuitive Positionieren des Displays. Der lichtstarke LCD-Screen in der HD-Auflösung 720p (1280 × 720) zeigt ein detailreiches, scharfes Bild. Der flexible Arm bietet sicheren Halt und Tragekomfort. Über die HDMI-Schnittstelle lässt sich der AiRScouter plattformunabhängig einsetzen. Für den Einsatz an professionellen Kameras will Brother auch ein Modell mit SDI-Anschluss herausbringen.

Vom Kopfbügel gehalten, schwebt das 720p-Display vor dem linken Auge des Kameramanns. Das Display zeigt das Bild, das von der Kamera stammt. Auf einen Blick hat der Träger buchstäblich vor Augen, was die Kamera "sieht" (vor dem linken Auge), ergänzt um den Blick auf die tatsächliche Ansicht direkt vor sich. Dank des in weiten Grenzen verschiebbaren Schärfenpunktes lässt sich das Sucherbild optisch so justieren, dass sich beide Bilder – Sucher und real – betrachten lassen, ohne beim Wechsel mit den Augen nachjustieren zu müssen.

Vor Staub und Wasser geschützt

Das Gehäuse des 145 Gramm leichten Displays ist vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt (IP 54); daher eignet sich der Brother AirScouter auch für den Einsatz im Außenbereich und unter widrigen Umwelteinflüssen, etwa beim Steuern einer fliegenden Kamera an einem Multikopter. Der Hersteller gibt die Akku-Laufzeit mit rund 4 Stunden an.

Brother will das Display im Herbst 2017 in verschiedenen Versionen herausbringen. Der Preis für dieses professionelle Gerät steht noch nicht fest. (uh)