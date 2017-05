Berichten zufolge denkt die US-Regierung darüber nach, auch für Flüge aus Europa ein Verbot für Laptops in der Kabine zu verhängen. Die EU-Kommission möchte dazu gerne mehr erfahren.

Die EU-Kommission verlangt von den US-Behörden Erklärungen zu möglichen Laptop-Verboten auf Flügen aus Europa. "Wir sind sehr, sehr daran interessiert zusammenzuarbeiten und informiert zu werden", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Freitag in Brüssel. Die USA erwägen, das seit März bestehende Verbot für zehn Flughäfen in Afrika und dem Nahen Osten auf Verbindungen nach Europa auszuweiten.

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos und Verkehrskommissarin Violeta Bulc hätten in einem Brief an die US-Behörden ihren Willen zur Zusammenarbeit betont, erklärte die Sprecherin. Noch für den Freitag sei ein Telefonat mehrerer europäischer Minister mit US-Heimatschutzminister John Kelly geplant.

Terrorbekämpfung vs. Brandgefahr

Sollte der Bann kommen, dürften sämtliche Elektro-Geräte, die größer als Mobiltelefone sind – also Laptops, Tablet-Computer, E-Book-Reader oder Kameras – nicht mit in die Kabine genommen werden. Die Geräte könnten jedoch im Gepäck aufgegeben werden, das im Flugzeugbauch verstaut wird.

Die US-Transportsicherheitsbehörde TSA hat ihren ersten Bann mit innovativen Schmuggelmethoden der Terroristen begründet. Dem steht eine möglicherweise erhöhte Brandgefahr im Frachtraum gegenüber, wo dann eine Vielzahl von Lithium-Akkus gelagert werden müsste. (dpa) / (axk)