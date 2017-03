(Bild: dpa, Lukas Schulze)

Offenbar entwickelt die geheime Facebook-Abteilung "Building 8" vier bislang unbekannte Hardware-Projekte – darunter AR-Geräte, Kameras, medizinische Geräte sowie eine Drohne. Außerdem soll die Abteilung an einer Gehirn-Scan-Technik forschen.

Eine geheime Unterabteilung von Facebook mit dem konspirativen Namen "Building 8" arbeitet an mindestens vier bislang unangekündigten Hardware-Projekten, berichtet Business Insider. Demnach sind bei einem der Projekte Kameras und Augmented Reality (AR) involviert, wie "gut informierte Quellen" verrieten. Die jüngsten Stellenangebote ließen außerdem auf die Entwicklung einer neuen Drohne schließen, schreibt Business Insider weiter. Im April könnte Facebook die ersten Hardware-Produkte auf seiner Entwicklerkonferenz F8 vorstellen.

Liest Facebook bald Gedanken?

Ein anderes Projekt von Building 8 klingt nach Science-Fiction, denn es geht offenbar um Gehirn-Scan-Techniken – oder: Gedankenlesen? Leiter sei ein ungenannter Neurowissenschaftler, der an der Entwicklung einer Prothese beteiligt war, die sich per Hirnströme lenken lässt. Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagte 2015 in einem Online-Q&A, dass er davon überzeugt sei, dass Menschen eines Tages Gedanken verschicken könnten. Ein anderes Projekt im Medizinbereich soll von einem Kardiologen aus Stanford geleitet werden, der Erfahrung mit der Entwicklung von medizinischen Geräten habe.



"Building 8"-Chefin Regina Ducan und Facebook-Chef Mark Zuckerberg (rechts) schmieden Pläne für die Zukunft. Gehört dazu eine Facebook-Drohne?

Ein namentlich bekannter Projektleiter bei Building 8 ist Frank Dellaert. Vor Facebook war er Chefentwickler bei einem Start-up, das eine Drohne entwickelte, die autonom Personen verfolgen konnte. Sie ist aber nie auf den Markt gekommen. Auch eine Handvoll ehemaliger GoPro-Mitarbeiter seien zu Building 8 gewechselt – alles Indizien für eine neue Facebook-Drone oder einen Facebook-Quadrocopter? Building-8-Chefin Regina Dugan jedenfalls schrieb im August 2016 über Frank Dellaert: "He's going to help us make things fly ..." Mit Aquila hat Facebook bereits eine riesige Drohne entwickelt – die allerdings nicht für Privatpiloten gedacht ist, sondern abgelegene Gebiete mit Internet versorgen soll.

Will Facebook die Hardware-Welt erobern?

Noch hat Building 8 kein Hardware-Produkt offiziell angekündigt. Wie aber eine ungenannte Quelle verriet, soll die Abteilung eine wichtige Rolle während der kommenden Entwickler-Konferenz F8 spielen. Ein extravagantes Hobby ist die Abteilung für Facebook jedenfalls nicht: Die offenen Stellen und die Aussagen der Informanten deuten darauf hin, dass Facebook große Ambitionen im Hardwaresektor hat, spekuliert Business Insider nach Durchsicht der Indizien.

Facebook plane, Millionen Einheiten von Consumer-Hardware zu verkaufen. Hinweise deuten darauf hin, dass Facebook bereits Verkaufsstrategien ausarbeitet und Logistik sowie einen Vertrieb plant. Gerade im AR-Bereich will Facebook offenbar kräftig mitmischen. Doch die Entwicklung von Hardware ist für Facebook ein riskantes Geschäft: Ohne viel Erfahrung im Hardware-Bereich konkurriert das soziale Netzwerk mit etablierten Firmen wie Apple.

Durchbrüche bei KI und VR

Building 8 hatte erst im vergangenen Jahr seine Arbeit unter der Leitung von Regina Ducan begonnen – zuvor hatte Facebook die Top-Managerin von Google abgeworben. Facebook-Chef Mark Zuckerberg erwartete von seinem neuen Technik-Labor nicht weniger als Durchbrüche bei künstlicher Intelligenz, virtueller Realität und Vernetzungs-Technik.

Die Facebook-Abteilung ist ähnlich strukturiert wie die "Advanced Technology and Projects Group" von Google: Einzelne Projektleiter sind für die Konzepte verantwortlich, sie haben zwei Jahre Zeit, um ihr Projekt zu entwickeln. Dann will Facebook wissen, ob man es auf den Markt bringen oder verkaufen kann. Denkbar ist auch eine Auslagerung des Projekts in eine der Tochterfirmen, etwa zu WhatsApp oder Oculus. Im Sommer nächsten Jahres endet die erste Deadline. (dbe)