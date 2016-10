(Bild: Francisco Gonzalez / Flickr / cc-by-2.0)

Die Computerisierung des Börsenhandels begünstigt technisch geschickte Firmen, die vor allem auf Geschwindigkeit setzen. In ruhigen Zeiten ist das positiv für den Markt, doch es birgt auch erhebliche Risiken.

Mit schnellen Computern und Algorithmen versuchen so genannte Hochfrequenzhändler, bei kurzfristigen Kursschwankungen an der Börse Geld zu verdienen. Wie eine Studie der Bundesbank bestätigt, profitiert dadurch auch der Gesamtmarkt, weil die Liquidität für andere Anleger zunimmt. Das gilt allerdings nur für normale Zeiten: In turbulenten Phasen kann der schnelle Handel das Auf und Ab an den Märkten drastisch verstärken. Das berichtet Technology Review online in "Hochfrequenzhandel begünstigt heftige Kursausschläge".

"Marktverwerfungen bis hin zu Flash Events können begünstigt werden", heißt es in der Bundesbank-Studie, für die Millionen Einzeldaten der europäischen Terminbörse Eurex mit eigens geschriebener Software untersucht wurden. Gegenstand der Analyse waren Terminkontrakte auf den Dax und deutsche Staatsanleihen, die zu den liquidesten Märkten der Welt zählen.

Das Problem: Sobald es an der Börse wilder wird, ob durch vorher angekündigte Veröffentlichungen wie neue Arbeitsmarktdaten oder durch überraschende Entwicklungen, verringern manche ("passiven") Hochfrequenzhändler ihr Engagement signifikant, während andere (die "aktiven") auf jeden Kurshüpfer aufspringen und ihn dadurch noch verstärken. Zusammengenommen, so die Studie, entstehe dadurch "ein erhöhtes Risiko von Episoden kurzfristig übermäßiger Volatilität"

