(Bild: Die Loburg)

Seit Sonntag findet in Bremerhaven das Finale der Mathematik-Olympiade der Saison 2016/17 statt. Handy, Smartwatch oder Taschenrechner? Bleiben draußen!

Ein olympischer Wettbewerb, der nicht nur alle vier Jahre stattfindet, ist die Mathematik-Olympiade. Deren Finale findet vom 30. April bis zum 3. Mai in Bremerhaven statt. Aus 200.000 Wettbewerbsteilnehmern haben sich in der Saison 2016/17 in den Schulen knapp 200 Mathematik-Asse für das Finale qualifiziert. An zwei Tagen müssen sie in jeweils viereinhalbstündigen Klausuren zeigen, dass sie auch die kniffligsten Aufgaben lösen können.

Die Sieger der Bundesrunde werden am 3. Mai von der Senatorin für Kinder und Bildung, Claudia Bogedan, ausgezeichnet. Träger des nationalen Wettbewerbs ist der Verein Mathematik-Olympiaden e.V. Darüber hinaus qualifizieren sich die erfolgreichen Olympioniken für den Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO), die 2018 in Rumänien stattfindet.

Würden Sie es schaffen? Hier die Aufgaben der Landesrunde im Februar 2017 für die Olympiadeklassen 11 und 12 am ersten und zweiten Tag. (bb)