Ab Android 8.1 liegt der Käse da, wo er hingehört: auf der Fleischscheibe. (Bild: Emojipedia )

Auch Google weiß nun, wie ein Cheeseburger korrekt belegt ist: der Käse liegt auf dem Fleisch. Beim Burger-Emoji lag er bislang ganz unten – ein guter Grund für Empörung. Google-Chef Sundar Pichai gelobte Besserung und hielt Wort.

Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

Freunde der schnellen Küche wissen: Beim klassischen Cheeseburger liegt der Käse auf der Fleischscheibe. Google wusste das offenbar nicht, denn beim Cheeseburger-Emoji von Android liegt der Käse unter dem Fleisch, direkt auf dem Brötchen. Das kann nur einen matschigen Mist ergeben, der Käse würde das Brötchen doch aufweichen!

Nachdem der mutmaßliche Burger-Nerd Thomas Baekdal diesen Fauxpas als Erster entdeckte, entbrannte auf Twitter eine hitzige Diskussion – selbst Google-CEO Sundar Pichai meldete sich zu Wort und versprach: "Will drop everything else we are doing and address on Monday :)". Im Google-Büro in Seattle servierte die Kantine dann den "Android Burger" mit Cheddar auf dem Brötchen.

Dass das so überhaupt nicht geht, hat nun auch Google verstanden: In Android 8.1 ist das Emoji korrigiert, berichtet Emojipedia. Der Käse liegt nun auf der Bulette und kann dort wunderbar schmelzen. "Der Alptraum ist vorbei", schrieb jemand auf Twitter. Die Emoji-Designer haben außerdem die fehlerhaften Bier- und Käse-Emojis berichtigt. Irgendwie hat's Google nicht so mit Lebensmitteln.

Wie sieht der perfekte Cheeseburger aus? Jeder Hersteller hat da so seine eigene Vorstellung. (Bild: Emojipedia

Fleisch, Käse, Tomate, Salat

Das Hamburger-/Cheeseburger-Emoji ist laut Emojipedia seit 2010 Teil von Unicode und wurde 2015 in "Emoji Version 1.0" aufgenommen. Jeder Hersteller entscheidet selbst, wie er den Burger darstellt. Bei Apple etwa liegt der Salat auf dem Burger ganz unten, bei Google ganz oben und bei Samsung zwischen Fleischscheibe und Käse.

Microsoft trennt die Tomate von der oberen Brötchenhälfte mit einem Salatblatt: "Die Tomate wird nie direkt neben das Brot gestellt, da sie das Brot feucht macht", weiß Judy Safran-Aasen, "Font Program Manager" bei Microsoft. Der MS-Burger entspricht damit dem typischen US-Cheeseburger – ein kulinarischer Traum! (dbe)