Business-Notebooks: 9 Lenovo-ThinkPads mit AMD Ryzen 4000 und Intel Core i-10000

Lenovo stellt neun neue ThinkPad-Notebooks für den Unternehmenseinsatz vor. Einen Leistungssprung erwartet insbesondere Käufer der AMD-Versionen: Fünf Notebooks mit 13,3 Zoll, 14 Zoll und 15,6 Zoll großen Bildschirmen kündigt Lenovo mit Ryzen-4000-Prozessoren an. Diese haben bis zu acht Rechenkerne und somit doppelt so viele wie die bisherigen ThinkPads – die Intel-Versionen eingeschlossen.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Mit der 2020er-Generation führt Lenovo zudem neue Bezeichnungen ein: Der Nachfolger des beliebten T495 mit 14 Zoll großem Bildschirm heißt T14, das 15,6-Zoll-Modell T15. Im T14s steckt ein größerer Akku. Leichtere Notebooks firmieren unter der L-Serie L13, L13 Yoga, L14 und L15. Als Premium-Geräte positioniert Lenovo das X13 und X13 Yoga. Die E-Serie streicht der Hersteller hingegen. Das L13, L13 Yoga, T15 und X13 Yoga bleiben Intel-exklusiv.

Intel mit weniger Rechenkernen

Lenovo verbaut in den Intel-Versionen die Prozessorserie Comet Lake-U mit bis zu sechs Rechenkernen und älterer 14-Nanometer-Technik. Sechskerner stehen in den Datenblättern allerdings nur als "optional" – den Hauptteil dürften Vierkern-Modelle ausmachen. Von Ice Lake-U mit 10-nm-Technik bietet Intel nicht die benötigten Pro-Versionen an, die zum Beispiel eine Fernwartung ermöglichen. In den AMD-Versionen stecken mit dem Ryzen Pro 7 4700U bis zu acht Rechenkerne.

Die Auswahl an Arbeitsspeicher, Datenträger und Bildschirmen unterscheidet Lenovo je nach Modell. In den meisten Fällen können Nutzer bis zu 32 GByte DDR4-RAM, eine 1 TByte große PCI-Express-SSD und Full-HD-Displays (1920 × 1080 Pixel) konfigurieren. Das ThinkPad L15 lässt sich mit 64 GByte RAM und einer zusätzlichen 2-TByte-HDD ausstatten. Ein OLED-Bildschirm mit Ultra-HD-Auflösung (3840 × 2160 Pixel) bietet Lenovo ausschließlich beim ThinkPad X13 Yoga an. Wi-Fi 6 ist bei allen neuen ThinkPad-Notebooks mit an Bord, LTE bleibt optional.

AMD-ThinkPads günstiger

Sämtliche Notebooks mit Intel-Prozessoren kommen laut Lenovo Ende Mai 2020 in den Handel. Die Varianten mit AMD-CPUs sollen einen Monat später folgen. Die Preise reichen von 670 Euro für das ThinkPad L13 bis 1200 Euro für das ThinkPad X13 Yoga (in der Basiskonfiguration ohne OLED-Display). Die AMD-Versionen kosten stets 50 Euro weniger als jene mit Intel-CPUs. Das ThinkPad T14 kostet zum Beispiel 950 Euro mit Intel und 900 Euro mit AMD. (mma)