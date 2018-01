Wie weit die versuchte Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentschaftswahl in den USA tatsächlich ging, ist immer noch nicht klar. Bald stehen die nächsten wichtigen US-Wahlen an und der CIA-Chef, glaubt nicht, dass sich Russland dann zurückhält.

Der Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA rechnet damit, dass Russland versuchen wird, Einfluss auf die Kongresswahl in den USA im November zu nehmen. "Ich habe jede Erwartung, dass sie das weiter versuchen und tun werden, aber ich bin zuversichtlich, dass Amerika in der Lage sein wird, eine freie und faire Wahl zu haben", sagte Mike Pompeo in einem Interview der BBC.

Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Wahl würden nicht groß sein. Obwohl die CIA mit Russland etwa bei der Verhinderung von Terroranschlägen zusammenarbeite, sehe er Moskau vorrangig als Gegner, sagte Pompeo weiter. Er teile die Sorgen über russische Geheimdienste in Europa. "Ich habe keinen deutlichen Rückgang in ihren Aktivitäten gesehen."

China nicht weniger schlimm

Pompeo warnte auch vor der Bedrohung durch das Atomprogramm des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. "Wir reden darüber, dass er in einer Handvoll Monaten die Fähigkeit haben wird, Atomwaffen in die Vereinigten Staaten zu schicken." Danach gefragt, ob es eine Möglichkeit sei, Kim Jong Un aus seinem Amt zu entfernen, sagte Pompeo: "Viele Dinge sind möglich". Was er damit konkret meint, erläuterte er nicht.

Zudem beschuldigte der CIA-Chef den chinesischen Geheimdienst, gegen die USA zu arbeiten. "Wir beobachten sehr gezielte Versuche, amerikanische Information zu stehlen und die USA mit Spionen zu infiltrieren." China benutze dafür Menschen, die etwa in Firmen, Krankenhäusern oder Schulen für die chinesische Regierung und gegen Amerika arbeiteten. Auf diese Weise ziele China auch auf europäische Länder. (dpa) / (mho)