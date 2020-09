CSU will Kaufprämie nicht nur für E-Autos – Merkel widerspricht

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder will eine "Klimaprämie" für die gesamte Autobranche erreichen, wie er selbst am heutigen Donnerstag auf Twitter bekannt gab. Die Landesgruppe seiner Partei im Bundestag will laut einem Reuters-Bericht in der Großen Koalition über das Thema einer allgemeinen CO 2 -Prämie diskutieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat aber bereits widersprochen.

Über die Mehrwertsteuersenkung gebe es bereits einen Kaufanreiz für die Käufer aller Autos, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin laut Reuters. Sie kenne die Position der Schwesterpartei. "Ich persönlich glaube, dass unser Konjunkturprogramm jetzt rund ist, dass wir die richtigen Maßnahmen beschlossen haben. Deshalb sehe ich im Augenblick keinen Ergänzungsbedarf", fügte Merkel hinzu. Sie kenne aber die Position der CSU.

Die Große Koalition hatte sich im Juni darauf geeinigt, nur die Kaufprämie für Elektroautos zu erhöhen und keine für Verbrenner aufzulegen. Die Förderung des Bundes für die bestehende "Umweltprämie" stieg bis Ende 2021 für E-Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro von 3000 auf 6000 Euro.

Eine Vorlage zu dem Thema für die Verhandlungen innerhalb der Koalition wird nach Angaben der CSU gegenüber heise online zurzeit in einer Klausurtagung der Bundestagslandesgruppe diskutiert. Es solle nächste Woche eingebracht werden, berichtet Reuters. Außer einer Kaufprämie für alle Autos fordert Söder ein "Update für die gesamte Wirtschaft", wie er auf Twitter schreibt: "Die Auszahlung der Hilfsprogramme muss beschleunigt werden. Die Kurzarbeit hilft, aber wir müssen Schlüsselbranchen stärken, um heimische Arbeitsplätze langfristig zu sichern." (anw)