Call of Duty Mobile für Android und iOS erschienen

Call of Duty gibt es jetzt für Handys: Die Mobilvariante des beliebten Shooters ist jetzt im Play Store für Android-Geräte und im App Store für iOS-Geräte verfügbar. Der Download der 1,1 GByte (Android) oder 1,5 GByte (iOS) großen App ist kostenlos. Im Spiel wird man aber dazu motiviert, Geld für Ingame-Gegenstände auszugeben.

Call of Duty Mobile ist eine Kooperation zwischen Activision und Tencent, zwei der größten Spieleunternehmen der Welt. Die Mobilfassung der Shooter-Reihe umfasst viele Maps, die aus den alten CoD-Teilen bekannt sind, darunter zum Beispiel Nuketown, Hijacked und Crash. Spieler können wie gehabt die Ausrüstung der Spielfiguren anpassen und Killstreaks freischalten.

Ausgaben bis zu 109,99 Euro

Auch bei den Spielmodi geht Call of Duty Mobile bekannte Wege: Mit dabei sind Team Deathmatch, Frontline, Search and Destroy, Free-For-All und ein Koop-Modus gegen Zombies. Außerdem haben die Entwickler einen Battle-Royale-Modus eingebaut, an dem 100 Spieler gleichzeitig teilnehmen können. Spieler sollen darin zwischen der Ego- und der Schulterperspektive wählen können.

Das Spiel finanziert sich über Mikrotransaktionen, also kostenpflichtige Ingame-Items und Boni. Wer Geld ausgibt, kann unter anderem Waffen und Ausrüstung schneller aufleveln. Laut Google Play Store reichen die möglichen Ingame-Ausgaben von 1,99 Euro bis 109,99 Euro.

Solche extremen Formen des Pay2Wins sind auf PC und Konsolen verschrien, auf dem Markt für Mobilspiele aber gängig. Neben Call of Duty Mobile gibt es solche Mechaniken zum Beispiel beim kürzlich veröffentlichten Mario Kart Tour von Nintendo. Wer Call of Duty Mobile spielen möchte, braucht ein Handy mit Android ab Version 4.3 oder iOS ab Version 9.0. (dahe)