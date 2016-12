Laut Canon befinden sich Fälschungen des Standardobjektivs EF 50mm f/1.8 II im Umlauf. Fotografen können Original und Fälschung dank eines feinen Unterschieds am Bajonett auseinanderhalten.

Canon Deutschland hat einen Service-Hinweis für das Standardobjektiv EF 50mm f/1.8 II herausgegeben. Demnach registrierte der Kundendienst, dass es sich bei manchen zur Reparatur eingeschickten Objektiven um Fälschungen handelte. Diese wurden weder von Canon entwickelt noch hergestellt, so das Unternehmen. Dennoch tragen sie das Canon-Logo und andere typische Merkmale des Herstellers.



Original ...

Bild: Canon

... und Fälschung

Bauteile und Elektronik in den Objektiven unterscheiden sich, weshalb sie den Sicherheits- und Qualitätsstandards des Herstellers nicht entsprechen würden. Auf den ersten Blick sind Original und Fälschung allerdings nicht auseinanderzuhalten. Einen feinen Unterschied gibt es lediglich am Bajonett: Auf dem echten EF 50mm f/1.8 II steht hier im Firmennamen zwischen "CANON" und "INC." ein Leerzeichen, das bei den Fälschungen fehlt.

Canon weist ausdrücklich darauf hin, dass der Hersteller nicht für Mängel oder Fehlfunktionen im Zusammenhang mit den gefälschten Objektiven verantwortlich gemacht werden kann. (ssi)