Scania und Mercedes wollen Apples iPhone-Fahrzeugintegration künftig in Brummis einbauen – inklusive Touchscreen-Bedienung.

CarPlay gibt es bald auch für Lkws. Zwei Hersteller, Scania und Mercedes-Benz, rüsten ihre Fahrzeugunterhaltungssysteme für verschiedene Brummi-Baureihen künftig mit Apples iPhone-Integration aus – inklusive Nutzung der Sprachassistentin Siri.

Drei Lkw-Baureihen von Mercedes-Benz

Bei Mercedes-Benz soll das "Multimedia Radio Touch" mit berührungsempfindlichem Bildschirm in den Lkw-Modelllinien Actros, Antos und Arocs die Technik bekommen. Neben CarPlay wird von dem Gerät auch MirrorLink unterstützt – Googles Android Auto dagegen (zunächst) nicht. Das iPhone wird per Lightning-USB-Kabel an den Lkw angebunden. Wireless CarPlay wird derzeit offenbar noch nicht unterstützt. Preise und Informationen zu Nachrüstmöglichkeiten lagen zunächst noch nicht vor; der Konfigurator auf der Daimler-Website dürfte CarPlay in den nächsten Tagen anzeigen.

CarPlay im Scania ab Sommer

Der Bus- und Lkw-Hersteller Scania, der zur Volkswagen-Gruppe gehört, bietet CarPlay künftig im Rahmen seines "Scania Infotainment-System" an. Auch hier wird das iPhone per Lightning-USB-Kabel angeschlossen, einige Fahrzeuge sollen aber auch eine Drahtlos-Option erhalten. CarPlay wird auf dem sieben Zoll großen Touchscreen des Lkw dargestellt. Scania will die ersten Installationen ab Juni 2017 ausliefern. Auch hier wurden noch keine Preise genannt.