Cathay Pacific räumt Datenleck ein – Kursrutsch an der Börse

Die Hongkonger Fluglinie Cathay Pacific hat ein Datenleck mit 9,4 Millionen betroffenen Passagieren eingeräumt. Die Aktie des in Hongkong notierten Unternehmens brach am Donnerstag in den ersten beiden Handelsstunden um 5,65 Prozent ein. Unbekannte hatten auf ein Informationssystem mit Namen, Geburtsdaten, Reisepassnummern und Kontaktdaten zugegriffen.

Es gebe derzeit keine Hinweise, dass die Daten missbraucht worden seien, sagte Cathay-Chef Rupert Hogg in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Fluglinie hatte die verdächtigen Aktivitäten im Netzwerk im März erstmals entdeckt, der unbefugte Zugang zu den persönlichen Daten sei im Mai bestätigt worden. Betroffene Passagiere würden nun kontaktiert, teilte das Unternehmen mit. Polizei und Behörden seien informiert. (dpa) / (axk)