Auf der CebIT werden die beiden autonomen Kleinbusse der Schweizer PostAuto AG erstmals außerhalb des Wallis zu sehen sein. Schweizer Unternehmen und der Branchenverband setzen auf Start-Ups – mit dabei auch eine neuartige Drohne aus Zürich.

Im kommenden Jahr wird der autonome Shuttle-Bus der Schweizer PostAuto AG auf der IT-Messe CeBIT zu sehen sein. Zwei autonome Busse sind seit Juni auf den Straßen der Walliser Kantonshaupstadt Sitten unterwegs. Seit Beginn des Testbetriebs sind bereits 12.000 Fahrgäste in einen Shuttle gestiegen, die dabei insgesamt über 2000 Kilometer gefahren sind.

Schwerpunkt Autonome Automobile

Auf der CeBIT soll der "Smart Shuttle" Messegäste transportieren – in der Halle 13, die im kommenden Jahr keine Aussteller mehr beherbergt. Autonome Fahrzeuge werden ein Schwerpunktthema der Messe 2017 sein, im Laufe des Freitags will die Messe AG dazu Näheres bekannt geben. Weitere Details sind derzeit noch ungeklärt, sagte ein Sprecher von PostAuto gegenüber heise online. So steht noch die Frage im Raum, ob der Testbetrieb in Sitten während der CeBIT unterbrochen wird.

Schweizer Drohnen

Die Schweiz, CeBIT-Partnerland 2016, plant mit dem Branchenverband ICTswitzerland überdies wieder den Schweizer Pavillion auf der Messe. Beispielsweise sollen Luftfotografien von CeBIT-Besuchern gemacht werden, von einer gerade in Zürich vorgestellten neuartigen Fotodrohne namens Fotokite, die den F+E-Arbeiten der Flying Machine Arena des IDSC an der ETH Zürich entstammt. Das Thema Drohnen wird ebenfalls einen Schwerpunkt der CeBIT 2017 bilden – in der Halle 17 soll es einen großen Showcase zu Drohnen geben.

