Die CeBIT in Hannover sieht sich mit ihrer Neuausrichtung auf Geschäftskunden weiter auf Erfolgskurs. Die Zahl der Aussteller sei stabil geblieben, einen Tag vor Beginn der Messe seien es fünf mehr als im Vorjahr, sagte Messechef Oliver Frese am heutigen Sonntag.

Zu der fünftägigen Veranstaltung mit über 3000 Ausstellern aus 70 Ländern werden ab Montag rund 200.000 Besucher erwartet. Der Fokus in diesem Jahr liege darauf, die Digitalisierung "anfassbar und erlebbar" zu machen, betonte Frese. Dadurch sei die CeBIT "kraftvoll wie seit vielen Jahren nicht". Die Aussteller hätten ihre Stände geöffnet und zeigten mehr konkrete Beispiele.

Aus dem diesjährigen CeBIT-Partnerland Japan seien 120 Unternehmen auf dem bisher größten Zentralstand eines Partnerlandes vertreten, sagte Frese. Die deutsche Industrie könne von Japan Mut zu Innovationen lernen, hofft der Präsident des Digital-Branchenverbandes Bitkom, Thorsten Dirks. Denn in Deutschland neige man dazu, eher die Risiken statt die Chancen zu sehen.

"Tür in eine andere Welt"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Umbruch aller möglichen Lebensbereiche durch die Digitalisierung betont. Sie sei eine Tür in eine andere Welt des Wirtschaftens, Arbeitens und Konsumierens: "Die Digitalisierung beeinflusst unsere Wirtschaft so stark wie kaum etwas anderes", heißt es in einem Grußwort der CDU-Politikerin zur CeBIT.

Neue Entwicklungen beim 3D-Druck, in der Robotik und der künstlichen Intelligenz könnten Produktionsprozesse und ganze Wertschöpfungsketten revolutionieren. Merkel eröffnet am heutigen Sonntag Abend mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe die Messe offiziell. (dpa) / (hob)