Ceconomy: Dachgesellschaft von Media Markt und Saturn sucht neuen Chef

Nach Gewinnwarnungen und einem heftigen Kursrutsch muss sich der Elektronikhändler Ceconomy einen neuen Chef suchen. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Pieter Haas hat sich mit dem Aufsichtsrat auf eine sofortige Trennung verständigt. Auch Finanzchef Mark Frese verlässt das Unternehmen, wird aber bis zur Ernennung eines Nachfolgers die Geschäfte weiter führen. Das teilte die Ceconomy AG in der Nacht zum Samstag in Düsseldorf nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates mit.

Ceconomy war im Juli 2017 aus der Aufspaltung des Metro-Konzerns vor gut einem Jahr als Beteiligungsgesellschaft für die Elektronikmärkte Saturn und Media Markt hervorgegangen. Auf der anderen Seite blieb der Lebensmittelhändler Metro mit den gleichnamigen Großmärkten und der Supermarktkette Real. Haas war seitdem Ceconomy-Chef und zuvor Vorstandsmitglied der früheren Metro Group.

Trotz Aufspaltung starker Gewinnrückgang

Von der Aufspaltung hatten sich die Unternehmen ursprünglich mehr Wachstum und mehr Börsenwert erhofft. Mehr Wachstum, weil die getrennten Unternehmen sich besser auf ihre jeweilige Kundengruppe konzentrieren und dynamischer agieren könnten. Mehr Börsenwert, weil Mischkonzerne wie die alte Metro an der Börse in der Regel schlechter bewertet werden als klar fokussierte Unternehmen.

Allerdings erwies sich der Weg für Ceconomy schwieriger als erwartet: Zuletzt musste Ceconomy im September und im Oktober die Gewinnprognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 senken. Am vorigen Dienstag hieß es, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei von 494 auf 400 Millionen Euro gesunken. Der Gewinn ging damit noch stärker zurück als gedacht. Die vollständigen Zahlen zum Geschäftsjahr will das Unternehmen am 19. Dezember veröffentlichen. Bereits zuvor hatte Ceconomy die Prognose für das Gesamtjahr gekürzt. Als Gründe gab der Konzern die ungewöhnliche Hitzewelle und die zu langsam umgesetzte Strategie an.

Richtiger Zeitpunkt für Personalveränderung

Die jüngste Gewinnwarnung am vorigen Dienstag wurde an der Börse als "Desaster" aufgenommen und mit einem Kurseinbruch von zeitweise 20 Prozent quittiert. Mit rund 4,65 Euro ist die Ceconomy-Aktie aktuell nur noch gut ein Drittel so viel wert wie zu Jahresbeginn 2018, als das Papier in der Spitze um die 13,30 Euro gehandelt wurde.

Für den Chefposten werde "umgehend ein Suchprozess in die Wege geleitet", kündigte das Unternehmen an. Der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Fitschen sagte laut Mitteilung, jetzt sei "angesichts der jüngsten Entwicklungen" der richtige Zeitpunkt für eine personelle Neuaufstellung. Nur so werde es gelingen, "verloren gegangenes Vertrauen am Kapitalmarkt wiederherzustellen". (dpa) / (bme)