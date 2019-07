Chandrayaan-2: Indiens Mond-Mission kurz vor Start abgebrochen

Der Start der indischen Mond-Mission Chandrayaan-2 ist kurz vor Beginn ein weiteres Mal verschoben worden. Eine Stunde vor dem Start sei ein technisches Problem in der Trägerrakete GSLV Mk III entdeckt worden, teilte die indische Weltraumagentur ISRO mit. Aus Vorsicht wurde deswegen 56 Minuten vor dem geplanten Start am heutigen Montag der Countdown angehalten. Ein neuer Starttermin soll noch bekanntgegeben werden. Ursprünglich hatte die Mission bereits Ende 2011 losgehen sollen, dann kam es aber immer wieder zu Verspätungen.

Weiche Landung auf dem Mond angestrebt

Mit Chandrayaan-2 will Indien an die erfolgreiche Mission Chandrayaan-1 anknüpfen und erstmals eine weiche Landung auf dem Mond durchführen. Chandrayaan-1 war im Oktober 2008 gestartet und hat Daten gesammelt, die dabei halfen, neue Spuren von Wasser auf dem Erdtrabanten zu finden. Die mitgeführte, 35 Kilogramm schwere Moon Impact Probe (MIP) crashte außerdem kontrolliert auf den Mond und sammelte vorher Daten. Nachdem Indien damit seine Flagge auf den Mond gebracht hat, sollen nun ein Lander und ein Rover folgen. Chandrayaan-1 war später verlorengegangen, mit Mitteln der Radarastronomie aber wiedergefunden worden.

Chandrayaan-2 war ursprünglich als indisch-russische Kooperation geplant, Roskosmos sollte den Lander beisteuern. Weil Russlands Weltraumagentur das aber nach dem Scheitern der Mars-Mission Fobos-Grunt nicht gelang, übernahm Indien schließlich auch die Entwicklung des Landers Vikram und des Rovers Pragyan. Als erste Sonden sollen sie den Südpol des Mondes erforschen und dort unter anderem nach Wasserreserven suchen. Dabei soll auch Technik getestet werden, die für Missionen weiter hinaus ins All nötig ist.

Was genau nun zum Abbruch des Starts geführt hast, ist derzeit noch nicht näher bekannt. Wie die indische Zeitung The Hindu zusammenfasst, hatte Chandrayaan-2 seit 2018 mehrere Starttermine verpasst und vor dem am heutigen 15. Juli war betont worden worden, dass es dieser nun aber sei. Sogar Indiens Staatspräsident Ram Nath Kovind war demnach zum Satish Dhawan Space Centre angereist. Nun müsse erst einmal der Treibstofftank der Rakete entleert werden, bevor weitere Analysen möglich seien. Dieser Prozess werde zehn Tage dauern – erst danach könne über einen neuen Starttermin entschieden werden.



