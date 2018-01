Mittlerweile spielen zu Spitzenzeiten mehr als 3 Millionen Spieler PUBG gleichzeitig. Die hohe Anzahl von Cheatern kann den Spaß an mancher Runde jedoch zunichte machen.

Der Multiplayer-Taktikshooter Playerunknown's Battlegrounds hat zum Jahreswechsel die Grenze von drei Millionen gleichzeitigen Spielern geknackt. Dies geht aus den offiziellen Statistiken des Online-Spieledienstes Steam hervor. Mit zunehmender Nutzerzahl stieg allerdings auch die Anzahl der schummelnden Spieler deutlich an: So meldete der Anti-Cheat-Dienst BattlEye, dass man mittlerweile 1,5 Millionen Accounts wegen Cheatings gesperrt habe.

Seit der Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen im November 2017 hat sich die Anzahl der gesperrten Cheater innerhalb von nur 1,5 Monaten mehr als verdoppelt. Noch in der zweiten Novemberwoche 2017 lag die Zahl der wegen Cheatings blockierten Accounts laut BattlEye bei rund 700.000. An manchen Tagen sperrt BattleEye mehrere zehntausend Accounts. Ein großer Teil der gesperrten Accounts stammt dabei aus China.

Update on the number of PUBG bans: 1,500,000.