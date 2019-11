China: Erfolgreicher Test für Mars-Lander

Der chinesische Mars-Lander, der im kommenden Jahr zum Roten Planeten fliegen soll, hat einen wichtigen Test bestanden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters nach dem "Schwebe- und Hindernis-Ausweich-Test" in Huailai im Norden der der chinesischen Provinz Hebei. Zhang Kejian, der Chef der chinesischen Weltraumagentur CNSA, erklärte demnach vor Vertretern der Presse und ausländischen Diplomaten, man sei im Zeitplan, um die historische erste Mars-Mission des Reichs der Mitte 2020 zu starten. Die Landung auf dem Planeten wird der schwierigste und herausforderndste Teil der ganzen Mission, erklärte Zhang.

Die chinesische Mars-Mission ist eine von gleich mehreren, die im kommenden Jahr die günstige Konstellation von Erde und Mars zueinander ausnutzen und zu dem Nachbarn unseres Heimatplaneten aufbrechen sollen. So wollen die europäische ESA und Russlands Roskosmos den zweiten Teil ihrer ExoMars-Mission entsenden und die NASA ihre Mission Mars 2020. Für China wäre der Flug zwar keine Premiere, die Sonde Yinghuo-1 ("Leuchtkäfer") war aber Huckepack mit der russischen Mars-Sonde Fobos-Grunt gestartet, die scheiterte und nie den Erdorbit verlassen hat. Im Alleingang soll es nun besser klappen.

Wie die CNSA nun erläutert, wurde der Test in der größten für solche Proben ausgelegten Anlage in Asien durchgeführt. Erfolgreich simuliert habe man das Schweben, das Ausweichen und das Abbremsen in der Umgebung des Mars mit seiner deutlich geringeren Gravitation. Gleichzeitig sei es der erste öffentliche Auftritt des Landers gewesen, dessen Entwicklung im Jahr 2016 begonnen habe. Wie Reuters ergänzt, soll die Sonde mit einer Rakete des Typs Langer Marsch 5 gestartet werden und danach sieben Monate lang unterwegs sein. Die Landung auf dem Mars werde sieben Minuten dauern.

