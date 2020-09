China: Mysteriöses wiederverwendbares Raumschiff erfolgreich getestet

China hat über das Wochenende nach eigenen Angaben erfolgreich ein wiederverwendbares Raumschiff getestet. Die Geheimhaltung rund um die Mission war noch größer als sonst üblich, deshalb ist noch nicht einmal bekannt, ob es sich um einen kleineren Prototyp oder das Raumschiff in Originalgröße gehandelt hat. Gestartet wurde das Raumschiff jedenfalls am Freitag von einer Rakete des Typs Langer Marsch 2F vom Kosmodrom Jiuquan in der Wüste Gobi und dort ist es der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge am Sonntag auch wieder gelandet. Xinhua spricht von einem "wichtigen Durchbruch" in der chinesischen Forschung für wiederverwendbare Raumfahrzeuge.

Immense Geheimnistuerei

Wie New Scientist berichtet, war solch ein Testflug erwartet worden. China hatte schon 2017 angekündigt, ein "wiederverwendbares, experimentelles Raumfahrzeug" testen zu wollen – damals hieß es aber noch, es solle wie ein Flugzeug starten. Beobachter hatten angesichts der Arbeiten am Kosmodrom nun einen Start erwartet, trotzdem sei der genaue Zeitpunkt eine Überraschung gewesen. Unklar ist demnach, ob es sich um ein Raumschiff handelt, dass etwa der Crew Dragon von SpaceX ähnelt und künftig chinesische Taikonauten zu einer geplanten Raumstation bringen kann. Spekuliert wird aber auch darüber, ob es sich um ein Gefährt handelt, das eher dem mysteriösen, unbemannten US-Raumgleiter X-37B ähnelt, das für geheime Missionen monatelang die Erde umkreist.

Mit Instrumenten zur Überwachung von Satelliten und anderen Objekten im Erdorbit haben Wissenschaftler den Testflug nun beobachtet und zumindest einige Erkenntnisse gesammelt, die sie öffentlich geteilt haben. So erreichte das mysteriöse Raumfahrzeug dem US-Astronomen Jonathan McDowell zufolge eine Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 340 Kilometern. Zwar geht er davon aus, dass es sich um ein Raumfahrzeug handelt, das mit Flügeln so landet wie etwa die Space Shuttle, er weist aber darauf hin, dass die Daten auch zu einer Landung an einem Fallschirm passen. Außerdem schreibt er noch, dass das Gefährt vor der Landung ein weiteres Objekt ausgesetzt hat, das die Erde nun weiter umkreist. Auch darüber, worum es sich dabei handelt, kann lediglich spekuliert werden. (mho)