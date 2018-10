China kündigt Offenheit und Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz an

Ehrgeizige Pläne und erste Erfolge Chinas bei Künstlicher Intelligenz (KI) haben im Westen Befürchtungen ausgelöst, das Land könne versuchen, einen wichtigen Zukunftsbereich allein zu dominieren. So soll die chinesische KI-Branche bis 2030 einen Wert von 150 Milliarden US-Dollar erreichen und weltweit führend sein, wie die Regierung vor gut einem Jahr ankündigte.

Jetzt allerdings zeigt sie sich weniger kämpferisch: Bei der World Artificial Intelligence Conference Mitte September in Schanghai erklärten sowohl Vize-Premier Lui He als auch Präsident Xi Jinping, Offenheit und Kooperation bei KI seien unverzichtbar. Das berichtet Technology Review online in "China wird weicher bei KI".

"Wir hoffen, dass alle Länder, alle Mitglieder des globalen Dorfes, offen sind und einander unterstützen, damit wir dem Charakter von neuen Technologien als zweischneidiges Schwert begegnen können", erklärte He, übersetzt von einem Dolmetscher. "KI steht für ein neues Zeitalter. Kooperation über Länder und Fachrichtungen hinweg ist unverzichtbar." In einem Brief, der bei derselben Konferenz präsentiert wurde, verkündete Chinas Präsident Xi Jinping eine ähnliche Botschaft: Das Land werde "Ergebnisse auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz mit anderen teilen".

Trotzdem könnten diese Aussagen aus der chinesischen Führung eine Art sanftes Machtspiel darstellen. Ohne Zweifel möchte China Einfluss auf Diskussionen über Standards und Normen für die noch junge Branche nehmen. Denn die Normen und Standards für andere Technologien einschließlich des Internet wurden von den USA und anderen Ländern definiert. Dies könnte bedeuten, dass die chinesische Regierung jetzt möglicherweise besonders stark daran interessiert ist, bei KI die internationalen Diskussionen anzuführen.

