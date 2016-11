(Bild: Volvo)

Die große Mehrheit der Chinesen befürworten autonome Autos. In Deutschland sieht das laut einer Umfrage anders aus.

Chinesen sind der Entwicklung hin zum selbstfahrenden Auto anscheinend wesentlich mehr aufgeschlossen als Deutsche. Laut einer Umfrage im Auftrag der Messe electronica stimmten 89 Prozent der Chinesen autonomen Autos zu, in Deutschland waren es 47 Prozent. Für die Studie wurden nach Angaben der Messe München 7000 Verbraucher in sieben Ländern befragt. In den USA stimmten 62 Prozent dem selbstfahrenden Auto zu und in Japan 56 Prozent.

71 Prozent der befragten Chinesen halten es für wichtig, dass ein smartes Auto künftig wie ein Fahrlehrer eingreift, wenn der Mensch am Steuer einen Fehler macht. In den USA wünschen sich 47 Prozent ein solches System, in Deutschland 35 Prozent. In Japan können sich 28 Prozent dafür begeistern.

Online-Vernetzung

Wichtiger als in anderen Märkten ist für die chinesischen Kunden, nämlich für 73 Prozent, zudem eine Online-Vernetzung des smarten Autos mit anderen Fahrzeugen, um vor Gefahren zu warnen. In den USA plädieren 60 Prozent dafür, in Deutschland rund jeder Zweite.

Je nach Fragestellung ergibt sich offenbar ein anderes Meinungsbild in Sachen Zustimmung zum autonomen Auto. Eine McKinsey-Umfrage hat kürzlich ergeben, dass in Deutschland 81 Prozent das Auto autonom fahren lassen würden, wenn sie eingreifen können.



