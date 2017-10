Maschinen werden intelligenter, aber wie schlau sind sie wirklich schon? Ein Forscher-Team hat einen Test entwickelt, der diese Frage beantworten soll. Demnach haben Menschen zumindest vor digitalen Assistenten noch einen großen Vorsprung.

Forscher um Feng Liu an der Chinese Academy of Sciences in Peking haben einen Intelligenztest entwickelt, der auf Menschen wie Maschinen anwendbar sein soll, und mit seiner Hilfe eine Intelligenz-Rangliste für Assistenten wie Google Assistant oder Siri erstellt. Laut der jüngsten Test-Runde aus dem Jahr 2016 bietet Google den intelligentesten dieser Assistenten, während Apple mit Siri auf dem letzten Platz steht. Alle Systeme schneiden zudem schlechter ab als selbst ein sechsjähriger Mensch, berichtet Technology Review online in "Intelligenztest für Siri".

Der Test basiert auf etwas, das die Forscher als "Standard-Intelligenzmodell" bezeichnen: Systeme müssen fähig sein, Daten aus der Außenwelt zu beziehen. Sie müssen in der Lage sein, diese Daten in eine Form umzuwandeln, die sie verarbeiten können. Sie müssen dieses Wissen auf innovative Weise nutzen. Und sie müssen das neu erworbene Wissen zurück in die Welt um sie herum speisen können. Letztlich bedeutet das: Daten sammeln, sie in den Griff bekommen, kreativ damit umgehen und eine Ausgabe produzieren. "Wenn ein System diese Eigenschaften hat, kann es als Standard-Intelligenzsystem bezeichnet werden", schreiben Feng und Kollegen.

Der von ihnen entwickelte Test soll die Fähigkeiten von Maschinen (und eben Menschen) in all diesen Punkten messen. Allerdings verraten die Forscher nicht, wie ihr Test genau aussieht. Zwar ist nachvollziehbar, dass sie keine genauen Angaben zu ihrem Test machen wollen, denn dann wäre es leicht, Systeme exakt darauf abzustimmen. Auf der anderen Seite lässt sich die Aussagekraft eines Tests, dessen Funktionsweise unbekannt ist, schlecht einschätzen.

