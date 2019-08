Chipfertigung: Globalfoundries verklagt TSMC wegen angeblicher Patentverletzung

16 Patente von Globalfoundries soll der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC verletzt haben. Die von Globalfoundries stammende Technik komme bei den Fertigungsprozessen mit Strukturbreiten von 7, 10, 12, 16 und 28 Nanometern zum Einsatz.

Globalfoundries reicht deshalb Klagen bei der U.S. International Trade Commission (ITC), den U.S. Federal District Courts in Delaware und dem Western District of Texas sowie den Landgerichten Düsseldorf und Mannheim in Deutschland ein, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein PDF listet die Patente auf, um die es in den Klagen geht.

In den USA, in Singapur und in Deutschland (Dresden) stehen Globalfoundries' Fertigungsanlagen, kurz Fabs genannt. Die Unterlassungsklagen sollen die laut eigenen Angaben "gesetzwidrigen Importe von patentverletzenden Chips aus Taiwan stoppen".

Auch Gaming-Hardware betroffen

In den Klagen nennt Globalfoundries konkret Apple, Broadcom, Mediatek, Nvidia, Qualcomm und Xilinx als betroffene Chiphersteller, deren Prozessoren TSMC herstellt. Apple, Broadcom und Qualcomm lassen hauptsächlich Systems-on-a-Chip (SoCs) bei TSMC fertigen. Xilinx entwirft FPGAs, Nvidia GPUs für Grafikkarten und Tegra-Kombiprozessoren.

AMD fehlt in der Liste

Ein bekannter Name fehlt: AMD. Das Unternehmen lässt seine Navi-GPUs für die Radeon-RX-5700-Reihe und die CPU-Chiplets seiner Ryzen-3000-Prozessoren bei TSMC fertigen. AMD kauft im Gegensatz zu den oben genannten Herstellern aber auch Silizium-Wafer bei Globalfoundries ein – aktuell stammen zum Beispiel die I/O-Dies der Ryzen-3000-CPUs von Globalfoundries. Ein Wafer Supply Agreement (WSA) regelt vertraglich Zahlungen von AMD an Globalfoundries, wenn AMD Chips bei TSMC oder Samsung fertigen lässt.

Globalfoundries ist nach TSMC und Samsung der größte Auftragsfertiger von Siliziumchips. Die Investitionen in feinere Prozesstechnologien wurden jedoch weitgehend eingestellt, sodass keine modernen 7- und 5-nm-Prozesse mehr aus den USA kommen. (mma)