Chipolo Go: GPS-Tracker mit sechs Monaten Akkulaufzeit

Bislang verkauft das slowenische Unternehmen Chipolo nur Bluetooth-Findehelfer – befindet man sich mit dem Smartphone im Empfangsbereich, kann man die Chipolo-Anhänger über eine App zum Piepsen bringen. Mit dem etwa fingergroßen Chipolo Go soll man Koffer, Fahrrad oder andere Wertsachen nun auch außerhalb der Bluetooth-Reichweite aufstöbern können.

Erstes Massenprodukt für IoT via LTE

Möglich machen es die energiesparsamen LTE-Spezifikationen LTE-Cat-M und NB-IOT und eine eingebaute SIM-Karte. Außerdem nutzt Chipolo Go WLAN, um sich energiesparend zu orientieren. Da das GPS-Modul erst aktiviert wird, wenn man über die Chipolo-App den Standort des Go-Geräts abfragt, soll der Akku ein halbes Jahr lang durchhalten. Im Vergleich zu anderen GPS-Trackern ist das extrem lange – wir sind gespannt, ob der Chipolo Go sein Versprechen einhalten kann.

Das Low-Power-GNSS-Modul unterstützt Assisted GPS und arbeitet mit den Satelliten von GPS, Galileo und Glonass zusammen. Aufgeladen wird der Akku über USB-C.

In den Handel kommen soll das wasserdichte Gerät im nächsten Jahr, Chipolo peilt einen Preis von 100 Euro an. Laut Chipolo sollte das Gerät ursprünglich früher auf den Markt kommen, aber bislang war die weltweite Verfügbarkeit der LTE-Cat-M und NB-IOT-Netze noch zu schlecht, vor allem außerhalb der Metropolen. Man geht davon aus, dass sich die Situation in den nächsten Monaten verbessert. (jkj)