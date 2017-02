Eine defekte Taktsignal-Komponente kann zu einem Ausfall von Hardware führen. Cisco gab dieses Verhalten für Modelle aus dem eigenen Haus bekannt. Da die Komponente eingekauft wurde, können allerdings auch Produkte anderer Hersteller betroffen sein.

Mehrere Produkte des Netzwerk-Herstellers Cisco besitzen eine fehlerhafte Taktsignal-Komponente, wodurch die Geräte nach ungefähr 18 Monaten ihren Betrieb einstellen. Cisco schreibt zu diesem "Clock Signal Component Issue", dass Geräte mit dem fehlerhaften Bauteil abrupt aufhören zu funktionieren und auch nicht mehr in Betrieb genommen werden können. Da die Komponente von einem externen Lieferanten kommt, können auch Produkte anderer Hersteller betroffen sein.

Auf Reddit haben Nutzer ein Liste der fraglichen Geräte zusammengestellt. Es handelt sich dabei um verschiedene Switches und Security Appliances. Cisco will Ersatz stellen, wenn Kunden bis zum 16. November 2016 einen Service-Vertrag oder Garantie auf ihre Geräte hatten. Das Unternehmen rechnet mit einer größeren Menge an Anfragen und will diese deshalb nach dem Alter des Produkts priorisiert abarbeiten. Kunden können eine Produktaustausch schon vor einem tatsächlichen Ausfall beantragen – auch wenn seit dem 16. November Garantie oder Service-Vertrag abgelaufen sind. (jab)