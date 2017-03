(Bild: Cisco)

Mit Version 2.5 hat Cisco seine Aktualisierung von HyperFlex vorgestellt. Neu ist an erster Stelle die lineare Skalierbarkeit der Systeme. Aber auch in die Connect UI haben die Designer Arbeit gesteckt.

Cisco Systems hat Version 2.5 von HyperFlex angekündigt. Es handelt sich um Systeme zum Betreiben einer hyperkonvergenten Infrastruktur. Laut Cisco soll die neue Ausgabe erstmals eine lineare Skalierbarkeit bieten. Hierzu haben die Entwickler mehrere Benchmarks vorgelegt. Genau diese lineare Skalierbarkeit hatte vor etwa fünf Jahren den Hype um OpenStack ausgelöst.

HyperFlex 2.5 beinhaltet die neue Connect UI für das Health-, Capacity- und Performance-Management eines ganzen Hypervisor-Clusters. Durch die lineare Leistung ergibt ein solches Cluster-Level-Management Sinn, da der Administrator nun kollektives Cattle statt individueller Pets verwaltet. Trotzdem erlaubt Connect den Zugriff auf die individuellen Rack- oder Blade-Server-Nodes und deren einzelne Storage-Volumen. Zudem beinhaltet die neue Connect UI Tabs zum Administrieren der neuen VM-Level-Replikation und Data-at-Rest-Verschlüsselung.

Interessant sind all dieser Neuerungen unter anderem deshalb, weil Nutzer so sowohl traditionelle Applikationen als auch Cloud-Dienste auf derselben Infrastruktur verwalten können. Kombiniert mit Ciscos Cloud Center zum Administrieren dieser und Ciscos UCS Director zum Automatisieren und Orchestrieren, nimmt ein Anbieter erstmals ein volles Top to Bottom Scale-Out Private Cloud Management in sein Portfolio auf. Optional lässt es sich mit dem Cloud Center zu einer hybriden Umgebung erweitern. (fo)