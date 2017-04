Ein Browser reicht, um Apples System 6 und System 7 auszuführen – sowie eine Reihe populärer Programme und Spiele aus alten Macintosh-Tagen.

Das Internet Archive hat seine Sammlung emulierter Software um Classic Mac OS ergänzt: Nutzer können System Software 6 (Version 6.0.8) und System 7.0.1 nun einfach im Browser ausführen. Die Emulation von System 7 umfasst nicht nur das komplette Betriebssystem und Systemprogramme wie HyperCard, sondern auch populäre Anwendungen wie MacPaint, MacWrite, Pagemaker, BBEdit und Microsoft Word. Dienstprogramme und Spiele – darunter Risk und Shufflepuck – lassen sich ebenfalls öffnen.

Möglich wurde das Projekt durch eine Portierung des Mac-Emulators PCE auf JavaScript, wie das Internet Archive ausführt. Neben den Betriebssystemen gibt es auch eine Zusammenstellung einzelner Programme, darunter MacBASIC und Microsoft BASIC sowie Spiele wie Lode Runner, Dark Castle und Space Invaders.

Bei den rund 45-Software-Titeln aus “Classic Mac OS”-Tagen handele es sich um ein “erstes Set”, teilten die Archivare mit – weitere sollen offenbar folgen. Besonders die Zusammenstellung von System 7 mit den zusätzlichen Apps ermögliche einen umfassenden Einblick in das Mac-Erlebnis im Jahr 1991. Das Internet Archive bietet längst eine Reihe an Software-Sammlungen für den Browser an, darunter auch zahlreiche Apple-II-Programme und Spiele. (lbe)