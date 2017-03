(Bild: Thinkbox Software)

Künftig soll Thinkbox Software Teil von Amazon werden. Details zu der Übernahme haben beide Unternehmen aber noch nicht bekanntgegeben – außer, dass die Firma in AWS aufgeht.

In einer knappen Mitteilung hat Thinkbox Software vermeldet, dass Amazon die Firma übernehmen will. Auf Nachfrage von iX hat der Konzern dies bestätigt, aber keine weiteren Informationen öffentlich gemacht. Entsprechend gibt es auch noch keine finanziellen Details zum Kauf. Bereits bekannt ist, dass Thinbox in der Cloud-Computing-Sparte AWS aufgehen soll.

Thinkbox entwickelt Werkzeuge zum Erstellen von Medieninhalten. Das Portfolio umfasst zudem Software zum Verwalten der zugehörigen Systeme und zum Integrieren von Anwendungen Dritter. Zunächst soll es laut der Ankündigung keine Änderungen für den Nutzer geben. (fo)