Künftig bietet IBM seinen Kunden in einer neuen Partnerschaft die Dienste des Filesharing-Unternehmens Ctera an. Mit dem Service sollen Unternehmen und Institutionen ein sicheres, weltweites Teilen von Daten in der Cloud mieten können.

Ctera, ein Cloud-Anbieter von globalen Filesharing-Diensten für Unternehmen und Regierungsinstitutionen, hat einen weltweiten OEM-Deal mit IBM geschmiedet: Big Blue wird den Ctera-Service künftig unter eigenem Namen Kunden anbieten, die Dateien in beliebigen Cloud-Umgebungen teilen wollen. In Deutschland nutzt etwa die Telekom Ctera, um ihren Kunden sicheres Filesharing in Übereinstimmung mit deutschen Gesetzen anzubieten.

Das israelisch-amerikanischen Unternehmens setzt auf ein proprietäres Übertragungsprotokoll für die Strecke zwischen Client und Ctera-Cloud-Portal, das eine Verschlüsselung an der Quelle, Deduplizierung und WAN-Optimierungsmechanismen kombiniert. Hinzu kommt die konsequente Trennung zwischen Daten und Metadaten, sowie Multi-Cloud- und Multi-Tenant-Fähigkeit. Auch auf der Client-Seite wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit X.509-Zertifikaten unterstützt. Zwischen Portal und Client findet ein TLS-Handshake statt, um sicherzustellen, dass beide Seiten sind, was sie vorgeben. (fo)